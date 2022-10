Die Geometer hatten reichlich Geschenke beim Rathaussturm zum Auftakt der Sickershäuser Kerm am Freitag dabei, gibt es heuer doch die Jubiläen 100+1. Schnitthapples-Kerm, 275 Jahre Johannes-Kirche und den 33. Rathaussturm zu feiern. "Unsere Jubiläumsfeier fiel aus, so mach mer halt heuer das Beste draus", verkündete Kirchweihprediger Thomas Beer.

"Doch der OB tut sich drin im Rathaus verbarrikadier und will unsere Feier sabotier", rief Thomas vor rund 200 Schaulustigen aus. Erst trugen die Ausgräber der Tradition folgend die Weinprinzessin Sophia Beer auf einer Sänfte vors Rathaus. Ihr Versuch zum Sturm anzuleiern, fruchtete aber nicht. Danach rückten die Geometer an, die sich erst Mut antranken. Aber auch sie vermochten Oberbürgermeister Stefan Güntner und Stadträtin Nina Grötsch kein Schreck einzujagen.

Dem Zeremoniell folgend nahm Beer den neuen Geometer Julian Rahmann das Gelöbnis. Er wurde auf die Satzung vereidigt, die besagt, dass ein Geometer die Schnitthapples-Kerm jederzeit zu verteidigen, zu erhalten und zu fördern hat. Rahmann trat die Nachfolge des ausscheidenden Stefan Segritz an, der ehrenhaft entlassen wurde und jetzt Geo-Reservist ist.

Im Rathaus das Freibier, draußen großer Durst

"Der Ober hat die Tür verrammelt", schimpfte Beer und die Geometer steckten die Köpfe zusammen für einen Schlachtplan – der sich jedoch als erbärmlich entpuppte. Denn die Wasserpistolen, mit denen die Geometer anrückten, erzeugten beim OB lediglich ein müdes Lächeln. "Der OB hat die Tür verriegelt und sich drinnen eingeigelt", musste Beer ernüchtert feststellen. Dabei war die Situation so was von verquer, denn die Geometer, Ausgräber samt Bürgerinnen und Bürger mussten Durst leiden, während Güntner im Rathaus das Fass Freibier verteidigte. Und dass, obwohl der OB bekanntermaßen keinen Alkohol trinkt.

Mancher wird sich an Herbert Grönemeyers Hit "Kinder an die Macht" erinnert haben, als der dritte Anlauf zum Rathaussturm gestartet wurde. Bestimmt vier Dutzend Jungen und Mädels rückten mit Luftballon-Schwertern an und wie Günter hinterher bekannte, "haben die Kinder die Rathaustür förmlich eingedrückt". Der OB fuhr gegenüber den Geometern eine Retourkutsche, indem er die Kinder aufforderte, bei den Geometern verdiente Süßigkeiten einzufordern.

Nach dem erfolgreichen Sturm rückte der OB den Rathausschlüssel heraus und die Geometer sangen freudetrunken "Die Getränke sind frei". Doch bevor der OB mit zwei Schlägen erfolgreich das Fass anzapfte, hantierte Beer am Kirchweihfass und so spritzten einige Liter Freibier in hohem Bogen auf die Rathaustreppe und auf den OB.

Das Schubkarren-Rennen zum Ende der Kerm startet am Montag, 10. Oktober, um 14 Uhr am Festplatz, um 15.30 Uhr wird die Dorfmeisterschaft ausgetragen.