Der Kindergarten Wirbelwind im Biebelrieder Ortsteil Westheim benötigt mehr Platz. Doch das Grundstück ist zu klein für eine Erweiterung. Nicht öffentlich hatte sich der Gemeinderat bereits für einen Erweiterungsstandort ausgesprochen, jetzt wurde nochmals öffentlich über Varianten abgestimmt.

"Ziel muss sein, dass es nur ein Kindergartengebäude geben soll", meinte Bürgermeister Roland Hoh. Doch nach der derzeitigen Beschlusslage wird es künftig Kindergartengebäude in Westheim und Biebelried geben. Derzeit gibt es zwei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe in der bestehenden Kindertagesstätte. Das neue Gebäude in Biebelried soll zwei Gruppen beherbergen.

Die Zahlen lagen vor

Dem Gemeinderat lagen auch Zahlen vor, was die Erschließung des neuen Standortes kosten würde. In Biebelried muss das Grundstück am Kleesberg oberhalb der geplanten Mehrgenerationenanlage und gegenüber des neuen Baugebiets noch von der Gemeinde erworben werden. Die Erschließung würde 70.500 Euro kosten, falls ein eigenes Regenrückhaltebecken gebaut werden müsste, steigt die Summe auf 97.300 Euro.

Diskutiert wurde im Ratsgremium nochmals über zwei mögliche Standorte in Westheim. Zum einen stünde dafür die Fläche über das seit Jahren diskutierte neue Gewerbegebiet bereit. Hier wurden die Kosten für die Erschließung mit 784.000 Euro angegeben. Dazu kritisierte Gemeinderat Gunnar Krauß, dass die Summe wohl nicht nur für den Kindergarten aufgewendet werden müsste, weswegen sie ihm deutlich zu hoch erschien. Doch falls dort gebaut werden würde, bekäme man die restlichen Flächen "noch weniger an den Mann", vermutete Manfred Kleinschrodt. Eigentlich bleibe nur Biebelried. Andrea Czech hingegen sah in dem Grundstück den großen Vorteil, dass es schon der Gemeinde gehöre.

Die zweite Möglichkeit in Westheim wäre das Areal Am Lindelbacher Tor, auch als "ehemaliges Hack-Gebäude" bezeichnet. Auf der Fläche wünscht sich die Gemeinde allerdings ein kleines Baugebiet. Falls dort ein Kindergartenbau entstehen würde, dann gebe es wieder keine Bauplätze für Westheim, meinte Bürgermeister Hoh. Frank Hoh verwies auf die getroffene Festlegung für Biebelried. Für ihn sei dieser Beschluss mit allem notwendigen Wissen getroffen worden.

Klare Ergebnisse

Am Schluss der Diskussion stimmte der Gemeinderat über alle drei möglichen Flächen ab. Für das Hack-Areal gab es nur eine Stimme. Auf dem möglichen Gewerbegebiet konnten sich nur vier Ratsmitglieder einen Kindergartenbau vorstellen, sieben nicht. Die Fläche in Biebelried bekam mit sieben Stimmen eine klare Mehrheit, vier waren dagegen.

Einstimmig fiel dagegen der Beschluss für die Widmung der nach dem Abriss eines Gebäudes entstandene Freifläche in der Kellerbergstraße 2 in Biebelried. Wenn der Platz gestaltet ist, soll er Kellerbergplatz heißen.