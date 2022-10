Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit. Bei optimalen Startbedingungen beendete das traditionelle Schubkarrenrennen am Barthelsturm in der Flugplatzstraße die Etwashäuser Kirchweih. Das Rennen findet alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Burschenball statt. Die Organisation lag in den Händen der Ebshäuser Burschenschaft.

Der Asphalt war trocken, es war nicht zu kalt oder zu heiß und die Schubkarren waren gut geölt. Die gut gelaunten Teilnehmer wurden in vier Gruppen eingeteilt: Kinder, Jugend, Damen und Herren. Die Kinder mussten vier Kisten aufladen, die Jugendlichen und die Damen jeweils zwölf Kisten und die Herren mussten mit 16 Kisten das Rennen bestreiten.

Die Kisten mussten einzeln aufgeladen werden, stapeln durfte jeder wie er wollte. Mit der nun voll beladenen Schubkarre musste ein Hindernisparcours, bestehend aus Rampe, Wippe und Leiter, bewältigt werden. Wurden dabei Kisten verloren, mussten diese sofort wieder aufgeladen werden. Wer am Anfang clever stapelte, schaffte es fast ohne Verluste ins Ziel. Es traten immer zwei Teilnehmer gegeneinander an, wobei am Schluss die Zeit ausschlaggebend war.

Zwölf Kisten ins Ziel zu bringen, ist gar nicht so leicht

Den Anfang machten die Kinder. Hier gingen acht voll motivierte Teilnehmer an den Start. Die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer feuerten die jüngsten Teilnehmer ordentlich an. Trotz manch fliegender Kiste meisterten die jüngsten den Parcours mit Bravour.

Mit vier Teilnehmern waren die Jugendlichen vertreten. Hier zeigte sich schon, dass zwölf Kisten ins Ziel zu bringen ganz schön kniffelig sein konnte. Auch bei den zwölf teilnehmenden Damen waren es zwölf Kisten, die ins Ziel gebracht werden mussten. Mit 16 Fahrern waren die Herren das größte Teilnehmerfeld und mussten 16 Kisten heil ins Ziel bringen.

Und die Herren machten es dieses Jahr auch besonders spannend: Da der Gewinner des letzten Schubkarrenrennens, Andi Nagel, und Markus Gräbner beide mit 0,56 Sekunden ins Ziel gingen, musste ein Stechen entscheiden. Dieses konnte der Titelverteidiger Andi Nagel klar für sich entscheiden. Er konnte mit einem breiten Grinsen ganz gemütlich ins Ziel spazieren, da sein Kontrahent beim Überqueren der Wippe einige Kisten verlor und dadurch einiges an Zeit einbüßte.

Die Platzierungen

Bei den Herren landete Andi Nagel mit 0:56 Sekunden (sec) auf Platz 1, auf Platz 2 mit 0:56 sec.: Markus Gräbner und auf dem dritten Platz mit 1:08 sec.: Christian Gräbner.

Bei den Damen gewann Nina Markert mit 1,12 sec, dicht gefolgt von Tami Braun mit 1:20. Dritte wurde Moni Schraut mit 1:28.

Tagesbestzeit: Nils Volbers mit 0:48 sec (startete bei den Jugendlichen).