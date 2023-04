Die Glocken, so sagt man, fliegen über die Kartage nach Rom. Deshalb ersetzen die Kinder die Glocken über diese Tage und rappeln zu den gegebenen Zeiten. So ist es seit je her auch Brauch im Prichsenstädter Ortsteil Laub. Da das Dorf flächenmäßig durch die Siedlung größer geworden ist, müssen sich die Kinder immer wieder neu orientieren und die Gruppen neu einteilen. Ein ganzes Dorf ist stolz auf den Nachwuchs, der alles bestens organisiert.

Von: Hans Rössert für die Kirchengemeinde St. Nikolaus Laub