Um für mehr Sicherheit auf den Straßen und bessere Radwege zu demonstrieren, lädt das Kitzinger Bündnis für den Radentscheid Bayern laut Pressemitteilung am 7. Mai zu einer Radsternfahrt durch den Landkreis ein. Gestartet wird von mehreren Orten: Treffpunkt in Kitzingen ist um 10 Uhr am Bleichwasen, in Wiesentheid um 10.45 Uhr am Mehrgenerationenplatz und um 11 Uhr in Volkach am Marktplatz.

Für Kinder geeignet

Treffpunkt und Ziel der Radtour ist der Spielplatz in Stadtschwarzach. Dort treffen sich ab 12 Uhr alle Teilnehmenden. Hier können sich auch Personen anschließen, die nicht an der Sternfahrt teilgenommen haben. Anschließend startet von Stadtschwarzach die bunte Fahrraddemo nach Münsterschwarzach. Bruder Julian Glienke wird laut Ankündigung gemeinsam mit Gastschülern aus Tansania die Radfahrenden mit Geigen, Gitarren und Trommeln begleiten. Als Abschluss ist ein gemeinsames Picknick auf der Mainwiese an der Aussichtsplattform geplant.

Die Strecken sind für Kinder geeignet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Verpflegung sollte selbst mitbringen.