"Sicher radeln. Jetzt!" fordert das Kitzinger Bündnis für Radentscheid Bayern. Am Sonntag lud es zur Fahrraddemo ein. Rund 50 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder radelten von Kitzingen, Wiesentheid und Volkach zum Treffpunkt in Stadtschwarzach. Vom dortigen Stadtpark aus startete der bunte Zweirad-Tross nach Münsterschwarzach. Nach einem Picknick an der Aussichtsplattform am Main radelten die Akteure wieder in ihre Heimatorte zurück.

"Kinder auf’s Rad!" lautete das Motto der Radsternfahrt im Rahmen des Aktionsbündnisses "Kidical Mass", eine weltweite Bewegung, die es seit sechs Jahren auch in Deutschland gibt. Die Fahrraddemos haben die Sicherheit der Kinder im Verkehr und nachhaltige Mobilität als Ziel. Die Kidical Mass setzt sich für kinder- und fahrradfreundliche Städte und Gemeinden ein.

Die Sorgen um den Nachwuchs treiben die Organisatoren an

Sprecher Bastian Fleck (Reupelsdorf) nannte in seiner Ansprache im Stadtpark die Forderungen der Bewegung: Ein sicheres Schulradwegenetz, verkehrsberuhigte Bereiche vor Schulen und Kitas, Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts, geschützte breite Radwege an Hauptstraßen und mehr Spielstraßen. Er hofft mit seinen Wegbegleitern darauf, dass in den nächsten Monaten ein Volksbegehren starten kann. Ab dem 10. Mai prüft das bayerische Verwaltungsgericht die Rechtmäßigkeit des Volksbegehrens.

Angeführt von Gisela Kramer-Grünwald und Marita Schwab starteten 22 Teilnehmer von Kitzingen aus. "Wir wollen eine sichere Radinfrastruktur für die Schwächsten unter uns", erklärte Marita Schwab. Sorgen um den Nachwuchs macht sich Mitorganisator Niklas Keilholz (Schwarzach): "Der Verkehr wird immer mehr und unsere Kinder können nicht mehr sicher zur Schule fahren."

Begleitet wurde die Radkolonne Richtung Kloster Münsterschwarzach von Bruder Julian Glienke und trommelnden Gastschülern aus Tansania sowie einer Streifenbesatzung der Kitzinger Polizei.

Weitere Infos unter www.radentscheid-bayern.de