Eine 37 Jahre alte Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag in der Bismarckstraße in Kitzingen eine Radfahrerin übersehen und touchiert. Laut Polizeibericht radelte vor ihr eine 60-jährige Frau, die an der Kreuzung zum Spinnengässchen verkehrsbedingt anhalten musste.

Die Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Hinterrad des Fahrrads auf. Dadurch stürzte die Radfahrerin auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von circa 350 Euro.