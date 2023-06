Weil sie kurzzeitig abgelenkt war und dadurch ihren Lenker verriss, ist am Samstag um 16.10 Uhr eine 65-jährige Radfahrerin in Marktbreit gestürzt und hat sich den Arm gebrochen. Die Frau war nach Angaben der Polizei zusammen mit ihrem Mann in der Mainstraße auf dem Rad unterwegs, als aus einer Unterführung ein Fußgänger mit seinem angeleinten Hund kam.

Obwohl die beiden in ausreichendem Abstand unterwegs waren, erschrak die 65-jährige kurz, verriss ihre Lenkstange und stürzte. Dabei brach sie sich vermutlich den Arm und wurde ins Krankenhaus nach Ochsenfurt gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von circa 100 Euro.