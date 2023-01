Am Donnerstagmittag, gegen 13.10 Uhr, radelte ein 86-Jähriger den Hindenburgring Nord in Kitzingen bergab. Hinter ihm fuhr laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Autofahrer. An der Kreuzung zur Fischergasse fuhr der Unbekannte mit dem Pkw sehr nah an dem Radfahrer vorbei. Dieser versuchte deshalb nach rechts auszuweichen, verlor die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Das silberne Fahrzeug setzte die Fahrt in Richtung Mainstockheim fort. Der Rentner verletzte sich beim Sturz schwer und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von circa 50 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.