Radfahren in Kitzingen: Die einen sind begeistert, die anderen skeptisch. Die Stadt Kitzingen möchte die Rahmenbedingungen für Radfahrer kurz- und langfristig verbessern und nimmt deshalb zum ersten Mal an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teil. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich zu beteiligen. Für die fleißigsten Radler gibt es sogar Preise, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt, der die folgenden Informationen entnommen sind.

Bei dem Wettbewerb geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Egal ob regelmäßiger Radfahrer oder Gelegenheitsnutzer: Alle, die in der Stadt Kitzingen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können beim Stadtradeln mitmachen - und jeder Kilometer zählt. Über die Stadtradel-App (zu finden im App-Store oder über die Homepage www.stadtradeln.de) können sich Interessierte anmelden.

Aktion kann helfen, Kitzingen zukünftig fahrradfreundlicher zu machen

Die per App getrackten Strecken werden anonymisiert von der Technischen Universität Dresden ausgewertet und der Stadt Kitzingen zur Verfügung gestellt. Die Erkenntnisse – zum Beispiel wo wie viel und wie schnell gefahren wird, wo der Radverkehrsfluss verlangsamt wird, oder wo bisher zu wenig Radelnde fahren – helfen bei der künftigen Planung. „Wir wollen am Ende der Aktion eine gute Datenbasis haben“, informiert Martin Schneider. Dank der gewonnenen Erkenntnisse können gezielt Verbesserungen vorgenommen werden. Je mehr Personen daran teilnehmen, umso besser ist die Datengrundlage und damit auch der Handlungsspielraum auf dem Weg zu einer fahrradfreundlicheren Kommune.

Über die Plattform „RADar!“ können sich die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich melden und Angaben zu Schlaglöchern, plötzlich endenden Radwegen oder anderen Problemen direkt in einem digitalen Stadtplan eingeben. „Auf manch eine Kritik können wir dann ganz direkt reagieren“, sagt Martin Schneider.

Die Auftaktveranstaltung zum ersten „Kitzinger Stadtradeln“ findet am Freitag, 23. Juni, um 14 Uhr am Stadtbalkon statt. Vom Etwashäuser Mainufer aus machen sich Martin Schneider und Oberbürgermeister Stefan Güntner auf eine rund 90-minütige Fahrt auf Kitzingens Radwegen. „Wir hoffen auf viele Mitfahrende und eine rege Beteiligung aus der Bevölkerung“, sagt Güntner, der selbst regelmäßig mit dem Rad unterwegs ist. Wer bei der Auftaktveranstaltung keine Zeit hat, kann an der Aktion natürlich trotzdem teilnehmen. Neben Einzelpersonen können sich auch Gruppen bei der dreiwöchigen Aktion anmelden und als Teams gegeneinander antreten.

Preise: Die Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern wird genauso ausgezeichnet wie die beste Newcomer-Kommune.

Anmeldung und weitere Infos unter www.stadtradeln.de