Bis März 2022 gab es in Kitzingen keine regelmäßigen flächendeckenden Geschwindigkeitsmessungen. Von den Radarfallen der Polizei erwischt zu werden, ist eher die große Ausnahme. Das hat die Stadt geändert. Sie hat ein Nürnberger Unternehmen beauftragt, an verschiedenen Stellen Radarfallen aufzustellen und das teils auch nach 20 Uhr. Die Zwischenbilanz des ersten Halbjahres stellte Ordnungsamtsleiter Frank Winterstein jüngst im Stadtrat vor.

Zwischen Anfang März und Ende September hat die NWS-Sicherheitsservice GmbH im Auftrag der Stadt in 33 Straßen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. 16.707 Fahrzeuge wurden gemessen. 1570 davon waren zu schnell unterwegs. Rund 1200 von ihnen wurden verwarnt; zwei erhielten sogar Fahrverbote. In Summe waren also 9,4 Prozent Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu schnell. Die Verstöße gehen übrigens zu zwei Dritteln auf das Konto von Fahrern aus der Stadt oder dem Landkreis Kitzingen.

Blitzer in Einfallstraßen, Wohnstraßen und vor Kindergärten

Die Stadt hatte bewusst Messungen in verschiedenen Straßenkategorien veranlasst – Einfallsstraßen wie Wohnstraßen, auch vor Schulen und Kindergärten. Die meisten Verstöße registrierten die Radarfallen im Steigweg, in der Richthofenstraße und in der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße.

Aber auch in der Gabelsberger Straße (Tempo-30-Zone) und in den Marshall Heights wurden die Überwacher fündig. Am wenigsten auffällig: der Verkehr am Hammerstiel, in der Mainstockheimer Straße – trotz des hohen Verkehrsaufkommens dort – und in der Inneren Sulzfelder Straße.

"Sie glauben gar nicht, wie viele Fahrer verträumt in die Gegend schauen." Kitzingens Ordnungsamtsleiter Frank Winterstein

Die Masse der Verstöße lag bei bis zu zehn Stundenkilometern über der erlaubten Geschwindigkeit. Immerhin zehn Autofahrer waren noch 31 km/h zu schnell unterwegs. Herausragend war der Monat Juni: Jeder vierte gemessene Verkehrsteilnehmer hatte mindestens 15 Sachen zu viel auf dem Tacho. Gemessen wird aus dem Auto heraus, durch Blitzer-Anhänger oder durch Messstationen am Straßenrand.

Für Ordnungsamtschef Winterstein zeigt die erste Halbjahresbilanz: "Überall ist was." Die Messungen inklusive der Beweisbilder seien aussagekräftig: "Sie glauben gar nicht, wie viele Fahrer verträumt in die Gegend schauen." Die Überwachungen seien angesichts der Ergebnisse sinnvoll und könnten auch noch auf andere Messstationen ausgeweitet werden.

Stadt will mehr Verkehrssicherheit, verdient aber auch

Finanziell hat sich der Einsatz der Fremdfirma gelohnt. Bei Ausgaben von rund 36.000 Euro sei die Stadt mit einem Überschuss von rund 34.000 Euro in den schwarzen Zahlen. Oberbürgermeister Stefan Güntner beeilte sich aber zu betonen: "Wir blitzen nicht, weil wir Geld verdienen wollen." Das Augenmerk der Stadt liege darauf, mittelfristig die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Zahl der Unfälle, die oft auf zu schnelles Fahren zurückzuführen sind, zu senken. Und letztlich sorge das auch für weniger Straßenlärm; Anwohner der Kaiserstraße können ein Lied singen von Fahrern, die ihre Motoren aufheulen lassen, wenn sie dort in verkehrsarmen Zeiten aufs Gas drücken.

Auch der OB selbst hat gelernt. Er hatte einst kund getan, dass er am ersten Tag der Geschwindigkeitsmessungen selbst in eine Radarfalle geraten war. Güntner sagte jetzt: "Seit diesem Tag passiert mir das nicht mehr." Am Ende stimmte der Stadtrat mit 23:8 und damit gegen FW/FBW und ProKT für eine unbefristete Verlängerung der Messungen.