Technisch interessierte Schüler waren beim 16. Egg-Race-Wettbewerb am Armin-Knab-Gymnasium vor eine kniffelige Aufgabe gestellt: Sie sollten ein Fahrzeug konstruieren, das ein Kinderüberraschungsei transportiert und nach vier Metern punktgenau auf einer Ziellinie ablädt. Das Fahrzeug durfte nicht von außen gesteuert werden und der Vorgang musste innerhalb von zwei Minuten abgeschlossen sein.

Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause beteiligten sich fünf Teams an der Neuauflage des beliebten Wettbewerbs im Anschluss an den Elternsprechtag. Aufgrund der außerordentlichen Präzision der Teilnehmer gab es in diesem Jahr zwei erste Plätze: Luca Dotterweich aus der Klasse 8B bewegte sein Auto mithilfe der Energie, die in einer gespannten Mausefalle steckte. Er platzierte sein Ei genau mittig auf der Ziellinie. Hennes Thomas und Noah Sattes, beide aus der Klasse 8C trieben ihr Gefährt mit einem gespannten Gummi an und ihr abgelegtes Ei berührte ebenfalls die Ziellinie. Platz drei belegten Helena Beretta und Janik Heerlein aus der Klasse 6D. Ihnen gelang es, mit ihrem von einem Gummi angetriebenen Fahrzeug das Ei in einer Entfernung von nur fünf Zentimetern vor der Ziellinie abzulegen. Die besondere Herausforderung in diesem Jahr war es, eine Konstruktion zu finden, die die Klappe zum Entladen des Eis genau im richtigen Moment öffnete.

Die Zuschauer und die organisierenden Physiklehrer waren von der Präzision und dem technischen Geschick der Teilnehmer begeistert.

Im Anschluss an die Preisverleihung bedankte sich Physiklehrer Christoph Sagstetter, der den Wettbewerb mit den Kollegen der Fachschaft Physik organisiert hatte, bei der Sparkasse Mainfranken in Kitzingen für die großzügige Spende der Preisgelder in Höhe von 100 Euro.

Von: Ulrich Böhm und Tilo Hemmert (Lehrer, Armin-Knab-Gymnasium, Kitzingen)