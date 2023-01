Wer Fastnacht in Franken nicht alleine auf dem Sofa vor dem Fernseher verbringen möchte, ist am Freitag, 10. Februar, um 19 Uhr zum Public Viewing der Prunksitzung des Fastnacht-Verbandes Franken live aus Veitshöchheim in der Deutschen Fastnacht-Akademie in Kitzingen eingeladen. Moderiert wird der Abend vom Kitzinger Kulturreferenten Walter Vierrether, heißt es in einer Pressemitteilung des Deutchen Fastnachtmuseums.

Nicht nur Fußballschauen ist in Gesellschaft schöner, auch Fastnacht lässt sich nur gemeinsam so richtig feiern. Kostümierung ist nicht Pflicht, erhöht aber den Spaßfaktor. Wer also in Veitshöchheim keine Karten mehr ergattern konnte, findet in Kitzingen eine kostengünstige und gesellige Alternative, heißt es weiter.

Statt Eintritt gibt es einen Verzehrgutschein für einen Vesperteller mit Softgetränk für elf Euro. Die Gutscheine sind ausschließlich im Vorverkauf an der Kasse des Deutschen Fastnachtmuseums zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag 13 bis 17 Uhr) erhältlich, keine Platzreservierungen. Einlass ab 18 Uhr.

Weitere Infos unter info@deutsches-fastnachtmuseum.de, Tel.: (09321) 23355.