Angelehnt an die britische Tradition des Pub-Quiz laden die Alte Synagoge, die Stadtbücherei Kitzingen und die Deutsche Fastnachtakademie am Donnerstag, 9. März, zu einem unterhaltsamen Abend ein. Ab 19 Uhr sind dann Wissen, Teamgeist und gute Laune im Kulturzentrum Deutsche Fastnachtakademie gefragt, wie es in der Ankündigung heißt.

Neben den gewohnten Kategorien, wie Natur, Kunst, Geographie oder Sport gibt es auch unkonventionelle Fragen, die im Team zu lösen sind. Es ist also nicht nur Allgemeinwissen gefragt, sondern auch Kreativität. Die Zuhilfenahme von Smartphones, Lexika und Telefonjokern ist selbstverständlich verpönt und wird seitens der Mitspieler und der gegnerischen Teams angeprangert.

"Dem Gewinnerteam winkt ein Geschenk und allen Teams ein lustiger Abend", verspricht die Leiterin der Stadtbücherei, Sheena Ulsamer und kündigt weitere Veranstaltungen an: Das Public Quiz soll nun regelmäßig und abwechselnd in der Alten Synagoge, der Stadtbücherei und der Fastnachtakademie veranstaltet werden.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an: info@deutsche-fastnachtakademie.de unter Nennung des Team-Namens und der Anzahl der Mitspieler (zwei bis fünf Personen). Die Tischanzahl ist auf 15 begrenzt. Die Anmeldegebühr beträgt fünf Euro pro Team. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.