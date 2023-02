Die Vereinsvorsitzende Sabine Schwingler und Sitzungspräsident Martin Kess mit seinem Elferrat konnten den Auftritten gelassen entgegensehen. Mehr als 90 Akteure bei den verschiedensten Tänzen kann die NGL aufbieten, inklusive der Minis der Spielvereinigung Laub. Zwei Jahre Training der Garden ohne Auftritte, da zieht man mit viel Anerkennung und Respekt den Hut vor den Akteuren. Diese legten sich dann auch mächtig ins Zeug und präsentierten Märsche, Polkas und Schautänze unter dem tosenden Beifall des närrischen Volkes. Dazu kommt noch das Personal der Technik. Über all die Jahre wird hier an Personal und Technik erweitert und verbessert. Mittlerweile sind da schon "Profis" am Werk.

In jungen Jahren beginnen ist das Motto. So durften die "Minis" der Spielvereinigung Laub denn auch den Kontakt mit dem Publikum und den Brettern, die die Welt bedeuten in einem Schautanz suchen. Zwei Kindergarten (Polka, Marsch), Jugendgarte (Marsch, Schautanz), Solotanz, Solotanz Doppel, Prinzengarde (Marsch, Schautanz) und das Männerballett begeisterten das Publikum derart, dass immer wieder "Zugabe" von den Akteuren gefordert wurde. Aus programmtechnischen Gründen war dies aber nicht möglich. Lediglich das Männerballett kam am Ende der Sitzung in den Genuss mit einer Kurzzugabe dem Wunsch des Publikums gerecht zu werden.

Mit Thomas Klug/Matthias Schmelzer (Lubber und Babbo als Geheimagenten) aus Oberschwappach, zwei Gastbeiträgen der AlZiBib, Markt Bibart, Otmar Schraud aus Binsfeld (Olga, die Obstverkäuferin), Carolin Gambichler und Carina Lohmann (CCK Kirchschönbach, als Christbaumkugeln), Wolfgang Düringer (Gochsheim, ein Bekloppter) und Thomas Kleedörfer (Rimbach als Golfspieler) waren die "Bütten" mehr als gut besetzt. Die Akteure rissen das närrische Auditorium immer wieder zu Beifallsstürmen und Lachsalven hin. Eine Rakete nach der anderen wurde abgeschossen. Die Stadelschwarzacher Musikanten sorgten für das Rahmenprogramm und Bürgermeister René Schlehr durfte sich bei seinen Grußworten erstmals mit einer kleinen Bütt in Laub ausprobieren. Auf eine Klopapierrolle geschrieben, war sie dann doch nicht so lang, aber gelungen.

Von: Hans Rössert (Pressevertreter, SpVgg Laub)