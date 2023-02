Ein närrisches Fest erlebten gut 400 Menschen in der Volkacher Mainschleifenhalle. In der Prunksitzung des Karnevalsvereins Weingenießerclub Nordheim (WGCN) wechselten sich tänzerische Glanzlichter und witzige Beiträge in der Bütt ab. Der Aufwand im Vorfeld, den die neue WGCN-Mannschaft nach der Corona-Pause betrieb, lohnte sich. Elfer-Senior Dietrich Heinemeyer steuerte das junge Narrenschiff als redegewandter Moderator durch stürmische See.

"Endlich wieder Fasching im ganzen Land. Die Tristesse ist vorbei", strahlte der Sitzungspräsident übers ganze Gesicht. Fasching sei Lebensqualität, sagte Heinemeyer und forderte alle im Saal auf: "Vergesst Eure Sorgen." Konstantin Kraus, Gesellschaftspräsident der KV Obervolkach, überreichte ihm einen Brotzeitkorb als Wegzehrung für den fünfstündigen Spaßabend.

Leoparden, Puma und Marder – Olaf Scholz hat einen Zoo

Den Startschuss gaben die Mainschleifchen. Die jüngsten Tänzerinnen des WGCN nahmen das Narrenvolk mit auf eine außerirdische Reise ins Weltall. Der Rhöner Barde Kosmas Fischer kopierte Udo Lindenberg mit eigenem Text über die schmerzhafte Enthaarung der männlichen Haut mit Wachs. Professionell zauberte die Elferratsgarde der KVO einen modernen Polkatanz aufs Parkett.

Danach war Schluss mit lustig, denn der Nordheimer Till alias Dietrich Heinemeyer hielt dem Publikum den Spiegel vor die Augen. Der Kritiker berichtete, dass Bundeskanzler Olaf Scholz Haustiere züchten würde. Zu seinem Raubtier-Zoo gehören Marder, Leoparden, Puma und Geparden. Dass bei Corona vieles nicht gut gelaufen ist, hat laut Till einen Grund: "Der Lauterbach ist nicht vom Fach." Sein Appell für die Umwelt: "Mit Windkraft den Anschluss nicht verlieren."

Gaudi-Pfeile, Leuchtstäbe und ein Bekloppter

Als singende Mönche begaben sich die Rhönis auf den Pilgerpfad des Frohsinns. Akrobatisch präsentierten sich das Tanzduo Nordheim mit Sina Flößer und Elisabeth Schulze, das Tanzduo Volkach mit Amelie Troll und Saskia Knauth, die Goldfischli des Tanzsportclubs (TSC) Volkach und die Sälzer Gröpf Juniorengarde.

Seit 50 Jahren auf der Bühne und in der Bütt: Michael Bechold

Büttenprofi Otmar Schrauth sorgte nach Geschlechtsumwandlung als Bäuerin Olga für Lacher. "Ich bin bekloppt", gab Franken-Original Wolfgang Düringer zu und schoss ungeniert Gaudi-Pfeile ins Publikum. Der Bekloppte traf auch den Beleuchtungsassistenten. Das Licht ging aus und die Majorettes der KVO wirbelten mit ihren Leuchtstäben über die Bühne. Mit Schifferklavier heizten Bernhard Schäfer und Moni Dietz beim Walking Act mächtig ein, ehe die Formation Maharani mit einem Schautanz brillierte.

Sichtlich gerührt war Michael Bechold, der sein 50-jähriges Büttenjubiläum auf dem Rentnerbänkle feierte. Seit vielen Jahren verbindet ihn eine Freundschaft zum WGCN, wofür er sich bei Weingenießer-Ikone Gustav Förster bedankte.

Eine Augenweide war der Schautanz des Männerballetts aus Sommerach. Als Kronjuwelen tanzten sich die jungen Männer in die Herzen des Publikums. Ihr Thema: Der Arbeiteraufstand im 19. Jahrhundert in London. Danach stand die begeisterten Besucher auf und suchten die Spendenboxen für die Mukoviszidose-Station der Uni-Klinik Würzburg auf. Seit vielen Jahren setzt sich der WGCN für diesen guten Zweck ein.

Die Mitwirkenden der Prunksitzung des Weingenießerclubs

Mainschleifchen: Lana Heller, Elisabeth Schulze, Sina Flößer, Lara Bäuerlein, Sophie Plettner, Trainerin Jule Förster. Elferratsgarde Obervolkach: Babett Endres, Pauline Endres, Emmi Englert, Teresa Feuerbach, Anna-Lena Kopala, Christin Kopala, Lena-Sophie Kraus, Trainerin Barbara Staudt. Tanzduo Nordheim: Sina Flößer, Elisabeth Schulze, Trainerin Jule Förster. Goldfischli TSC Volkach: Jana Ixmeier, Tabea Weigärtner, Anni Felker, Annika Reisbeck, Johanna Fackelmann, Eva Stenzhorn, Chiara Weis, Angelina Seiler, Trainerinnen Nelli Velker, Larissa Werther, Silvia Weis. Tanzduo Volkach: Amelie Troll, Saskia Knauth, Trainerin Tanja Gaida. Majorettes Obervolkach: Pauline Endres, Emmi Englert, Wenka Feuerbach, Belinda Jungkunst, Anna-Lena Kopala, Christin Kopala, Trainerinnen Louisa Thaler, Katharina Thaler. Formation Maharani Freestyle TSC Volkach: Franziska Büttner, Jana Ixmeier, Annika Reisbeck, Sophia Machwart, Franziska Kirchner, Lena Ziegler, Vanessa Kümmel, Anni Felker, Julia Reppert, Lisa Peschel, Larissa Werther, Johanna Fackelmann, Eva Stenzhorn, Chiara Weis, Angelina Seiler, Jule Förster, Trainerinnen Nelli Velker, Silvia Weis. Männerballett Sommerach: Tim Walter, Benedikt Jakob, Philipp Mangold, Fabio Plath, Niklas Kreis, Simon Hartmann, Tobias Karg, Tobias Kauppert, Simon Then, Manuel Then, Trainerinnen Theresa Then, Ina Graber, Anna-Lena Karg, Jana Wendel. Elferrat: Dietrich Heinemeyer, Alexandra Hebestreit, Max Büttner, Christian Glos, Yannick Flößer, Bastian Förster, Franz Kram, Angela Hebestreit, André Paulus, Julian Paulus, Alexander Schneider, Helge Hebestreit. Außerdem: Dietrich Heinemeyer als Till, Kosmas Fischer, Die Rhönis, Sälzer Gröpf Juniorengarde, Otmar Schrauth, Wolfgang Düringer, Michael Bechold, Musik-Duo Bernhard Schäfer und Monika Dietz