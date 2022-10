Großlangheim vor 1 Stunde

Prüfung zweimal erfolgreich abgelegt

"Zum Einsatz fertig - vier Saugschläuche!" hieß es am Ufer des Großlangheimer Dorfsees. Zwei Gruppen der Feuerwehr waren zur Leistungsprüfung angetreten und gaben unter den strengen Augen der Prüfer ihr Bestes. Als Gruppe im Löscheinsatz hieß es kuppeln, Schläuche rollen und schließlich Eimer umspritzen. Je nach Stufe wurde außerdem theoretisches Wissen oder das fachgerechte Knoten machen geprüft. Kommandant Andreas Sterk war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Die Prüfer, Kreisbrandinspektor Michael Krieger und die Kreisbrandmeister Ralf Baussenwein und Martin Ebert, waren ebenfalls zufrieden. So konnten am Ende die Abzeichen verleihen werden und bei einem gemütlichen Essen ließen die Beteiligten den Abend ausklingen.