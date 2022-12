Die Reservistenkameradschaft Kitzingen erzielte bei ihrer Prominentensammlung zugunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge ein gutes Ergebnis. Stabsgefreiter der Reserve Gerhard Bauer hatte als Sammlungsleiter der Reservisten Landrätin Tamara Bischof, Oberbürgermeister Stefan Güntner, seinen Amtsvorgänger Siegfried Müller, stellvertretenden Landrat Robert Finster, die Stadtratsmitglieder Astrid Glos, Nina Grötsch und Gertrud Schwab sowie den früheren Wiesenbronner Bürgermeister Gerhard Müller zum Mitmachen animiert. Alle waren gerne und nicht zum ersten Mal dabei. Am ersten Samstag im Dezember baten die Teilnehmenden vor den Eingängen des Kitzinger E-Centers in der Marktbreiter Straße von 9 bis 12 Uhr in wechselnder Besetzung um ein Scherflein für den Volksbund. Zusammen mit dem Ergebnis von Privatsammler Markus Pavel wurden schließlich 1144,30 Euro gezählt.

Von: Oliver Bauer (Bezirksgeschäftsführer, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Würzburg)