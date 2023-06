Was können wir tun, um unseren stets steigenden Energiebedarf in Zukunft nachhaltig zu decken? Welche Möglichkeiten gibt es aktuell und in Zukunft?

Welche Chancen und Risiken spielt dabei der Klimawandel?

Unter dem Motto "Erneuerbare Energien" standen die beiden Projekttage in der Klasse 10M der D.-Paul-Eber Mittelschule in Kitzingen. Unter fachkundiger Anleitung von Frau Eva Hildebrand von der Initiative Junge Forscherinnen und Forscher e.V. (IJF) in Würzburg und ihren beiden fleißigen Helfern konnten sich die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse an zwei Vormittagen ausprobieren und forschen.

Ziel dabei war es, an den zwei Projekttagen die MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) den Schülern näher zu bringen und diese in praxisnahen Versuchen und interaktiven Vorträgen dafür zu begeistern.

Forschend entdeckendes Lernen

Mit interaktiven Vorträgen, Experimenten zum Mitmachen und Technik zum Anfassen kamen die Jungen Forscher in die Klasse 10M unter Leitung von Frau Breucker. Hier bekamen die Schülerinnen und Schüler einen kurzen Einblick in die Themenbereiche Elektrizität, Energieumwandlung und erneuerbare Energien.

Neben grundlegenden Informationen erhielten die Jugendlichen vor allem die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Dazu luden verschiedene Experimentierstationen ein. An einer Station lösten die Schülerinnen und Schüler spannende Aufgaben zum Thema Windkraft. Im Bereich Energiegewinnung beobachteten sie, wie man im kleinen Versuch Wasserstoff durch Elektrolyse selbst herstellen kann und freuten sich, wenn in ihren Versuchen die "Knallgasprobe" funktionierte.

Von: Elke Breucker (Klassenlehrerin 10M, dpe-MS Kitzingen)