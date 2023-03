"Die Pflichtaufgaben erfüllen und sparen": Diese Devise gab Kämmerin Christina Gehring in der Gemeinderatssitzung im Nordheimer Rathaus am Dienstag mit. Dort fanden die Vorberatungen für den Haushalt 2023 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 statt.

Das Gesamtvolumen des Haushalts der Winzergemeinde beträgt gut 5,3 Millionen Euro. Eine große Aufgabe in Nordheim bleibt die Abfinanzierung des Kindergartens. 2023 fallen hier 1,6 Millionen Euro an. Des Weiteren plant die Gemeinde Investitionen in ein neues Feuerwehrauto für 145.000 Euro sowie die Anschaffung eines neuen Mulchers für den Bauhof für 10.000 Euro. Neben der "alten Dreschhalle" sollen neue Parkplätze entstehen. Dafür wurden 50.000 Euro vorgesehen. Außerdem ist die Verlagerung des Bauhofs und der Feuerwehr geplant, wofür nochmals 50.000 Euro veranschlagt wurden.

Aufgrund des Neubaus der Kindertagesstätte bleibt die Pro-Kopf-Verschuldung in Nordheim mit 3517 Euro hoch. Für 2026 rechnet die Kämmerin jedoch mittels Zuschüssen und Veräußerungen mit einer Sondertilgung, die helfen soll, möglichst schnell von der hohen Verschuldung herunterzukommen. Bürgermeisterin Sibylle Säger machte zudem nochmals deutlich, dass mit dem Bau der Kindertagesstätte ein Wert geschaffen wurde und auch mit Blick darauf, dass ab 2026 für Kinder der ersten Klasse eine Ganztagsbetreuung garantiert werden muss, Nordheim bestens aufgestellt sei.

Weitere Themen in der Ratssitzung

Im Anschluss an die Haushaltsberatungen brachte Sibylle Säger den Gemeinderat noch zu folgenden Themen auf den neuesten Stand: Offiziell in Betrieb ging zum 1. März die neue Kindertagesstätte. Dafür wurde auch die Bushaltestelle "Am Altenberg" versetzt, damit die Schulkinder einen kürzeren Weg in den Hort haben. Die Haltestelle "Raiffeisenstraße" ist von dieser Änderung nicht betroffen.

Die Zeiten der Mainfähre wurden angepasst. Unter der Woche pausiert die Fähre jeweils von 12 bis 13 Uhr und am Wochenende von 13 bis 14 Uhr. Außerdem bewilligte der Gemeinderat dem gemischten Chor Cäcilia einen einmaligen Übungsleiterzuschuss von 200 Euro.