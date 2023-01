Im von der Abtei Münsterschwarzach abhängigen Priorat Schuyler (Nebraska/USA) hat Abt Michael Reepen OSB am Sonntag Pater Anastasius Reiser OSB als neuen Prior installiert. Er folgt nach sechs Jahren auf Abt em. P. Joel Macul OSB, der nun in sein Heimatkloster in die St. Paul’s Abbey in Newton (New Jersey) zurückkehrt. Auf Bitten von Abt Michael hat Pater Joel die Gemeinschaft in einer herausfordernden Phase übergangsweise geführt. Am Ende des Gottesdienstes wurde das Priorenamt offiziell an P. Anastasius übergeben, der seit einem Jahr in Schuyler lebt und langjährige Erfahrung aus der Mission mitbringt. Von 2006 bis 2017 stand er als Abt der Abtei Peramiho in Tansania vor. Abt Michael freute sich über die Offenheit und Bereitschaft, mit der Gemeinschaft von Schuyler in die Zukunft zu gehen. "So setze ich Dich hiermit ein als Prior des Christ Königspriorates auf dem Hügel von Schuyler. Du sollst in meinem Namen die Gemeinschaft nach der Regel des heiligen Benedikt und den Geboten Gottes führen."

Das Kloster "Christ the King Priory" in Schuyler/Nebraska ist ein abhängiges Haus der Abtei Münsterschwarzach und wurde 1935 von drei Mönchen aus Münsterschwarzach gegründet, um das finanzielle Überleben der Kongregation der Missionsbenediktiner in der Zeit der Nationalsozialisten zu sichern. Die heute dort lebenden Mönche haben ihre Arbeitsfelder größtenteils im Gäste- und Exerzitienhaus "St. Benedict Center" sowie in der Missionsprokura "Benedictine Mission House". Pater Anastasius Reiser wurde 1964 geboren und trat 1989 in die Abtei Münsterschwarzach ein. Nach einer Ausbildung zum Silberschmied studierte er Theologie in Würzburg und wurde 1999 durch Bischof Paul-Werner Scheele zum Priester geweiht. In Münsterschwarzach wirkte er bis zu seiner Missionsaussendung 2002 in der Jugendseelsorge, in der Choralschola, Bauabteilung und der Öffentlichkeitsarbeit. In Peramiho wurde er 2006 zum Abt gewählt. 2017 trat er zurück und wurde im März 2018 Kongregationsprokurator für die Kongregation der Missionsbenediktiner von St. Ottilien. Dieses Amt hatte er bis 2020 inne.

Von: Julia Martin (Pressearbeit, Abtei Münsterschwarzach)