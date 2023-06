Pater Wilson Packiam, Pfarradministrator der Pfarreien Seinsheim, Hüttenheim und Tiefenstockheim, feierte den 25. Jahrestag seiner Priesterweihe mit seinen Mitbrüdern vom Orden der Missionare des heiligen Franz von Sales in seiner Heimatprovinz Morogoro in Tansania. In Seinsheim wurde das Jubiläum im Rahmen der Bittgänge von Seinsheim und Hüttenheim mit einem Gottesdienst im Freien nachgefeiert. Das berichten die Pfarreien Seinsheim, Hüttenheim und Tiefenstockheim in einer Pressemitteilung, der folgende Informationen entnommen sind.

Der leitende Pfarrer des Seelsorgebereiches "Dreifrankenland im Steigerwald", Wolfgang Dettenthaler, hielt die Festpredigt. Er beschäftigte sich dabei mit dem biblischen Motiv des Weinstockes, das die Verbindung von Jesus mit den Menschen zum Ausdruck bringt. Diese Verbindung werde durch viele Ehrenamtliche gepflegt, aber auch durch Menschen, die in besonderer Weise ihr Leben in den Dienst Jesu Christi stellen.

Die Fürbitten, die auf die Biografie von Pater Wilson Packian Bezug nahmen, wurden von den Vertretern der von ihm betreuten Kirchengemeinden vorgetragen. Weinprinzessin Marie Merbecks und die Seinsheimer und Hüttenheimer Blaskapellen gestalteten den Gottesdienst mit.

Im Anschluss überreichten die Pfarreien Seinsheim, Hüttenheim und Tiefenstockheim sowie Ruth Albrecht, Bürgermeisterin von Seinsheim, und Martin Greulich, zweiter Bürgermeister von Willanzheim, Geschenke.