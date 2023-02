Zu unserem Bericht "Bier trinken mit Markus Söder statt Haushaltsberatungen? Stadtratssitzung musste abgesagt werden" vom 24. Februar nehmen vier von sechs Mitgliedern der CSU-Fraktion Prichsenstadt Stellung.

In dem Bericht war thematisiert worden, dass sich für die Prichsenstädter Ratssitzung am 23. Februar zehn von 16 Stadträten entschuldigt hatten. Damit war das Gremium nicht beschlussfähig und das ausgerechnet in jener Sitzung, in der der Haushaltsplan für das ganze Jahr verabschiedet werden sollte. Ein Grund dafür – neben Ausfällen wegen Urlaub, Krankheit und Beruf: Drei CSU-Räte gaben zu, lieber zu einer politischen Veranstaltung mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gehen zu wollen. Dazu schreiben nun die CSU-Fraktionsmitglieder Fabian Uhl, Michael Eckhof, Alfons Saugel und Harald Rückert:

"Ist es nicht ein bisschen nachvollziehbar, dass auch Gemeinderäte ein gewisses Interesse haben, eine Veranstaltung des bayerischen Ministerpräsidenten besuchen zu wollen? Es ist doch vielmehr sogar wünschenswert, dass solch ein Interesse besteht, ganz unabhängig, welches Parteibuch man liest." Wegen der Terminüberschneidung mit der Stadtratssitzung hätten einige Räte Wochen vorher bei Bürgermeister René Schlehr einen Antrag auf Verlegung gestellt, was aber der Bürgermeister abgelehnt habe, schreiben die CSUler.

CSU-Räte: Es wäre besser gewesen, die Stadtratssitzung zu verlegen

"Kommen dann im Vorfeld der Gemeinderatssitzung noch weitere Abmeldungen wegen Krankheit, Dienstreise etc. dazu, wäre spätestens jetzt eine Verlegung der Sitzung ratsam gewesen", argumentieren die CSU-Räte. "Und der Bürgermeister geht vielleicht selbst mit auf die Veranstaltung des bayerischen Ministerpräsidenten und zeigt so Interesse, Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit, wie man es eigentlich erwarten sollte von einem Gemeindeoberhaupt."

So jedoch könne man meinen, es sei genau das Kalkül des Bürgermeisters gewesen, dass er die Sitzung kurzfristig habe absetzen müssen und dies medial auszunutzen. Die CSUler kritisieren: "Waren es letzten Endes nur drei Stadträte von insgesamt zehn, die fehlten, die auf der Veranstaltung in Wiesentheid waren, werden diese nun als Hauptgrund angeführt für die Absage, und zudem wandelte sich in dem Artikel das sachliche Interesse an der Landespolitik, in ein "Bier trinken mit dem Ministerpräsidenten". An Schlehr richten sie die Frage: Was erwarte er sich von dem "Spiel", das er nicht zum ersten Mal mit dem Rat "spiele"?

Die Stellungnahme endet: "Wir wissen es nicht, wir wissen nur den Ausgang – ein gegenseitiges Ausspielen aller, mit einem großen Verlierer: die Bürgerinnen und Bürger der Großgemeinde Prichsenstadt."