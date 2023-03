Wenn in Prichsenstadt eine neue Weinprinzessin gekrönt wird, dann ist das der Stadt und den Verantwortlichen einen kleinen Festzug mit Blasmusik und Kutsche für die Hoheiten wert. Sogar an einem gewöhnlichen Donnerstagnachmittag um 16 Uhr – so wie es diesmal der Fall war, als Merle Buchinger die Krone aufgesetzt bekam. Der ungewöhnliche Zeitpunkt war gewählt worden, weil es der enge Terminkalender der Fränkischen Weinkönigin Eva Brockmann nicht anders erlaubt hätte.

Also machten sich die Stadelschwarzacher Musikanten eben am Werktag vom Stadttor aus auf, um die neue Hoheit zu den Feierlichkeiten zum zentralen Karlsplatz in der Altstadt zu geleiten. Dort warteten nicht nur Bürgermeister René Schlehr, auch einige Bürgerinnen und Bürger, hatten sich eingefunden. Vor dem Rathaus wurde den Hoheiten bei der Begrüßung zunächst ein Glas Sekt gereicht, ehe es in das historische Gebäude ging. Wegen des recht regnerischen und stürmischen Wetters habe man sich entschlossen, die Zeremonie im alten Sitzungssaal auszurichten, so der Bürgermeister.

Im kleinen, schmucken Saal und dem Flur wurde es zwar etwas eng. Das tat dem feierlichen Rahmen keinen Abbruch. Der Platz reichte auch für die Musik, die drinnen noch das Frankenlied spielte.

Im Saal sprach zunächst Bürgermeister Schlehr, den es mit Stolz erfüllte, dass Prichsenstadt seine Tradition der Weinprinzessin fortsetzen könne, wie er sagte. Seit 2006 gibt es im Städtchen eine Regentin, zuletzt hatte Yvonne Heimann seit 2019 das Amt inne. Diese habe ihre Nachfolgerin Merle Buchinger für das Amt motiviert, so der Bürgermeister. Es gebe keine schönere Werbung, als eine junge Dame, die ihren Ort durch den Frankenwein nach außen repräsentiere, hob Schlehr hervor.

Unterstützung durch Winzer

Die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann gab Merle mit, sie solle "Prichsenstadt in Franken und ganz Deutschland als wunderschönen Weinort nach außen tragen." Brockmann übernahm schließlich die Krönung und setzte Merle die Krone auf. Die neue Repräsentantin kommt aus Stadelschwarzach und studiert Bauingenieurwesen. Die 20-Jährige bedankte sich später bei allen Gästen und nahm die vielen Glückwünsche entgegen.

Für die Winzer in Prichsenstadt gratulierte im Anschluss Andrea Kohles. Sie fand es schön, dass eine junge Frau aus einem Stadtteil nun dieses Amt bekleide und sicherte ihr die Unterstützung ihrer Kollegen und Kolleginnen zu. Einen besonderen Gruß hatte der Prichsenstädter Nachtwächter Hermann Schlossnagel, der einen eigenen Spruch auf Weinprinzessin Merle gereimt hatte.