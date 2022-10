Einmal im Jahr verwandelt sich die historische Altstadt Prichsenstadts in ein stimmungsvolles Lichtermeer – diesmal am Samstag, 5. November.

An diesem Tag können sich Besucher laut Informationen der Stadtverwaltung wieder von der farbenfrohen Atmosphäre verzaubern lassen, für die die vielen hundert Kerzen auf den Straßen sorgen. Dazu werden typisch fränkische Köstlichkeiten geboten. Ab 16 Uhr stehen Stadt- und Nachtwächterführungen, Kutschfahrten und mittelalterliche Geochoaching-Touren auf dem Programm.

Um 16.30 Uhr findet in der evangelischen Kirche eine musikalische Andacht statt und um 20 Uhr startet die große Feuershow der Gaugrafen am Karlsplatz. Die Ausstellungen und Höfe sind bis in den Abend hinein geöffnet.

Weitere Informationen gibt es unter www.prichsenstadt.de