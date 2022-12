Auch wenn das Jahresende noch ein paar Wochen entfernt ist, so hat doch Prichsenstadts neuer Stadtförster Philipp Stamm in der jüngsten Stadtratssitzung ein durchaus positives Ergebnis: am Ende dürfte die berühmte schwarze Null stehen. Noch seien 600 Festmeter Holz zu schlagen, 486 Festmeter seien bereits geschlagen, sagte der junge Förster, der das Erbe von Hubertus König angetreten hat, der vor einigen Monaten bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Im März dieses Jahres hatte Stamm das Studium des Forstingenieurwesens erfolgreich abgeschlossen, seitdem ist er forstwirtschaftlicher Einsatzleiter bei der Firma Reith aus Arnstein.

Für das kommende Jahr prognostizierte Stamm ein leichtes Defizit beim Forstbetriebsplan von geschätzt 16.000 Euro. "Wenn man den Schnitt der vorigen Jahre hernimmt, war das Minus immer so um die 20.000 Euro", so Stamm. Um dieses Defizit nicht noch größer werden zu lassen, erhöht der Stadtrat nach einstimmigem Beschluss die Kosten für Brennholz. Für den Festmeter Hartholz sind ab nächstem Jahr 80 Euro zu zahlen, für Mischholz (Laub- und Kiefernholz) 75 Euro und für Weichholz 70 Euro.

Einsparungen bei den Bauhofkosten

Günstiger bleibt das Kronenholz, für das 25 Euro pro Festmeter zu zahlen sind. "Das wäre eine sehr moderate Erhöhung", so Fabian Uhl, der den Antrag gestellt hatte, die von Stamm vorgeschlagenen Brennholzpreise zu erhöhen. "Das Brennholz ist auch nur für die Bürger der Großgemeinde Prichsenstadt vorgesehen", sagte Bürgermeister René Schlehr, "wir sind da nicht offen für Bürger anderer Ortschaften."

Ein weiterer Aspekt Stamms war, dass er eine Einsparmöglichkeit entdeckt hatte, die bislang noch niemand so richtig auf dem Radar zu haben schien: die Bauhofkosten. Kämmerer Marco Kölln hatte nach einem Ratsbeschluss pro Jahr 21.000 Euro an interner Verrechnung vermerkt, "und diese Arbeiten sind nie in dieser Höhe geleistet worden", hatte Stamm festgestellt. Er sei weiterhin dafür, den Bauhof einzusetzen, aber bei hochkomplexen Waldarbeiten doch lieber auf Fachleute zurückgreifen. "Wenn der Bauhof pro Jahr mit 200 statt 400 Stunden verrechnet wird, erscheint mir das deutlich realistischer", so Stamm. Zumal es auch nicht die Mitarbeiter des Bauhofes seien, die Bäume fällen.

Vor- und Nachteile einer Hackschnitzelheizanlage

Ohne einen konkreten Auftrag des Bürgermeisters gehabt zu haben, hatte Stamm auch ausgerechnet, ob und wie sich eine Hackschnitzelheizanlage im Vergleich mit Erdgas rechnen würde. Finanziell wäre es laut der Überschlagsrechnung Stamms eher ein Vorteil, denn aus etwa 400 Festmetern Industrieholz ließen sich etwa 1000 Kubikmeter Hackschnitzel produzieren lassen.

Würde Prichsenstadt jedoch auf seinen eigenen Stadtwald zurückgreifen, "wäre dann die Versorgung der Bevölkerung mit Brennholz nicht mehr möglich", sagte Stamm deutlich. Und: das eigene Holz zu Hackschnitzeln zu verarbeiten wäre mit sehr hohem Aufwand verbunden, auch finanziell. Eine für Stamm sympathischere Lösung wäre dann, die Hackschnitzel von einem Händler zu marktüblichen Preisen zu kaufen.

Beinahe hätte Stamm, ohne es zu wissen, mit seiner Einschätzung eine Grundsatzdebatte über ein Für und Wider von Hackschnitzelheizung für Prichsenstadt vom Zaun gebrochen. Da aber noch längst nicht alle vergleichbaren Zahlen vorlagen, unterband der Bürgermeister eine sich anbahnende Endlosdebatte und bat die Ratsmitglieder um Zustimmung für den Forstbetriebsplan. Die war kurz und schmerzlos: 14:0.