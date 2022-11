Eine Premiere findet an diesem Freitag, 11. November, vor dem Kitzinger Rathaus statt: Der erste Rathaussturm der Kitzinger Karnevalisten. Gäste sind eingeladen, dem Spektakel beizuwohnen, wie es im Presseschreiben der Stadt heißt.

Gegen 17 Uhr starten die Narren von ihrem Vereinsheim in der Schrannenstraße. Mit Musik geht es zum Marktplatz, wo die neuen Elferräte um 17.11 Uhr getauft werden. "Mit vereinten Kräften werden wir dann den ersten Rathaussturm in Kitzingen durchführen", kündigt KiKaG-Geschäftsführer Bertram Dehn an.

Am historischen Rathaus wird es einen verbalen Schlagabtausch mit OB Stefan Güntner geben, ehe die Erstürmung des Rathauses mit Schlüsselübergabe geplant ist. "Wir sind guter Dinge, ins Rathaus zu kommen", sagt Dehn und verrät: "Wir werden einen Spion einschleusen." Um 19 Uhr soll die Eroberung des Rathauses spätestens abgeschlossen sein. Die Mitglieder der KiKaG wollen ihren Coup dann bei einem geselligen Abend im Deutschen Haus feiern.

Ihre Sessionseröffnung begehen die Kitzinger Karnevalisten am Freitag traditionell um 11.11 Uhr am Falterturm.