Am Sonntag Rogate wurde Peter Goblirsch im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in der St. Jakob-Kirche durch Dekanin Kerstin Baderschneider als Prädikant eingeführt und gesegnet. Damit ist er nun offiziell beauftragt, eigenständig Gottesdienste und Predigten zu gestalten und der Abendmahlsfeier vorzustehen. In seiner Predigt, in die er ein Anspiel zum Vaterunser - vorgetragen von zwei Konfirmanden - integrierte, ermutigte er die Gemeinde, dem Gebet etwas zuzutrauen und sich mit allen Anliegen an Gott zu wenden. Uwe Ungerer und die Konfisingers setzten musikalische Akzente. Am Ende des Gottesdienstes gratulierte Werner Zürlein im Namen des Kirchenvorstands und dankte Herrn Goblirsch für sein großes ehrenamtliches Engagement bei der Pflege des Bibelgartens und in verschiedenen Bereichen des Gemeindelebens. Nach dem Gottesdienst ließen sich viele zum Kirchenkaffee im Kirchhof einladen und kamen bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen miteinander ins Gespräch.

Von: Kerstin Baderschneider (Dekanin, Ev. Dekanat Kitzingen)