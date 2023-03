"Da könnte man den Posaunenchor bald in Adler-Chor umbenennen", unkte Erich Eyßelein, ehemaliger Vize-Landesposaunenobmann beim Festkonzert in der Possenheimer Kirche. Denn dabei wurde mit Robert Adler, Matthias Adler, Richard Adler und Dietmar Adler Adler ein Quartett von Cousins aus Adler-Familien für 40 Jahre Bläserdienst geehrt. Chorobmann Jürgen Adler überreichte dem Quartett Präsente und den guten Wünschen schloss sich Bezirksobmann Günter Ernst und Dekan Ivo Huber an.

Jürgen Adler sprach von 40 Jahren Musizieren zu Ostern, Weihnachten und Pfingsten sowie Proben. Bläser Robert Hartmann überschlug, dass die Geehrten jeweils geschätzte 4200 Stunden ihrer Freizeit für den Posaunenchor aufgewendet hatten. Hartmann hielt die Laudatio auf Richard Adler, der die erste Stimme spiele und auch von Helene Stumptner ab 1983 in das Musizieren eingeweiht wurde.

Peter Hartmann würdigte Robert Adler. Dieser sei 1983 als Neuer in guter Gesellschaft gewesen und habe sich als guter Geist des Chors entwickelt. Benedikt Pfeuffer sprach über Dietmar Adler, der im Tenor spielt und vielseitig einsetzbar sei. Zudem wirke er seit 21 Jahren als stellvertretender Chorleiter.

Lob und Anerkennung von allen Seiten

Chorleiter Heinz Dingeldein sah Matthias Adler als großen und kräftigen Mann. der seit jeher prädestiniert für das Spielen der Tuba sei. Auch er habe 1996 beim Landesposaunentag in Nürnberg seinen ersten großen Event erlebt.

Erich Eyßelein fand, dass manchmal das Herz schneller begreife als das Gehirn und die Musik dem Glauben eine Stimme gebe. "Choräle tragen und stärken unseren Glauben", betonte der ehemalige Pfarrer und Bläser und er würdigte die vier Geehrten aus einem Possenheimer Adler-Horst. Auch Bezirkskantorin Marianne Schmidt zollte dem Quartett ihre Anerkennung und lobte das treue Wirken.

Iphofens Vizebürgermeister Hans Brummer entschuldigte seinen Chef Dieter Lenzer, der selbst mit seinen Kindern an diesem Abend musizierte. Hans Brummer stufte die Posaunenchöre als zu den kulturellen Schätzen zugehörig ein. Er teile die Liebe zu Musik und die Adlers hätten ihm jetzt etwas voraus, könne Brummer doch im kommenden Jahr auf 40 Jahre als Posaunenchorbläser zurückblicken. Für den Kirchenvorstand gratulierte Claudia Kräutlein. Sie lobte das Durchhaltevermögen der Geehrten in schwierigen Zeiten.

Musik aus der Feder des Wahl-Iphöfers Richard Roblee

Das Konzert in der gut gefüllten Kirche bestritten der Posaunenchor, das "Chörlein" unter der Stabführung von Hermine Fischer und Christine Wich an der Orgel. Aus der Feder des Wahl-Iphöfers Richard Roblee stammt der Marsch mit Text "Du bist mein Possenheim", das im Konzert erklang. Mit dem Lied habe Roblee dem Posaunenchor das Swingen gelehrt, sagte Jürgen Adler.

Adler bedachte Hermine Fischer und Christine Wich mit Blumensträußen, und als Stadtteilsprecher würdigte er das segensreiche Wirken des Posaunenchors. Mit "Der Mond ist aufgegangen" setzte der Posaunenchor den Schusspunkt des Abends.