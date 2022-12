Geparktes Auto an Weihnachten angefahren

Der Halter eines BMW hatte am Donnerstagnachmittag in der Alemannenstraße, Kitzingen, in Verlängerung des Muldenwegs, am Fahrbahnrand geparkt. Als er am ersten Weihnachtsfeiertag zurückkehrte, stellte er einen frischen Streifschaden an der vorderen, linken Fahrzeugseite fest. Schaden: 2500 Euro.

Auto beim Ausparken touchiert

Ein Autofahrer touchierte beim Ausparken in der Kirchstraße in Albertshofen ein geparktes Fahrzeug und meldete den Anstoß der Polizei. Der Schaden: 1500 Euro.

Zusammenstoß mit einem Reh

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags kreuzte ein Reh die B 286 zwischen Wiesentheid und Rüdenhausen. Ein Auto erfasste es; das Reh flüchtete. Der Schaden am Auto: 1500 Euro.

Ruhestörung und Streit an Weihnachten

In der Nacht zwischen den Weihnachtsfeiertagen wurde die Polizei zu zwei Ruhestörungen in Kitzingen und zu einer Streitigkeit in einer Dettelbacher Kneipe gerufen. In all diesen Fällen konnten die Beamten die Beteiligten beruhigen und daher auf Anzeigen verzichten.

An Heiligabend rechts vor links missachtet

An Heiligabend kam es laut Polizeibericht zu fünf Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt eine Person leicht verletzt wurde. Dabei handelte es sich um einen 50-jähriger Autofahrer, der in einen Unfall bei Wiesentheid verwickelt war. Ein 29-jähriger Mann fuhr gegen Mittag auf dem Hans-Zander-Weg und missachtete an einer Einmündung die Vorfahr des 50-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Schaden: rund 7200 Euro.

Vorfahrt nicht beachtet: Zusammenstoß

Weil ein 69-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines anderen Fahrers missachtete, kam es auch in Marktbreit gegen 12.45 Uhr zu einem Unfall. Der 69- Jährige fuhr mit seinem Auto aus der Hafenstraße nach links in die Adam-Fuchs-Straße und nahm einer 26-Jährigen die Vorfahrt. Schaden: 10.000 Euro.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer blieb an Heiligabend zwischen 13.30 Uhr und 21 Uhr an einem geparkten Auto hängen und beschädigte es am Kühlergrill. Die 24-jährige Besitzerin des beschädigten Wagens hatte ihn vor dem "Haus der Pflege" in Sickershausen abgestellt. Der Schaden: 500 Euro.

E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Am ersten Weihnachtsfeiertag kontrollierten Polizeibeamte um 0.15 Uhr in der Siedlung in Kitzingen den Fahrer eines E-Scooters. Er gab zu, Rauschgift konsumiert zu haben. Ihn erwarten ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Gestohlene Tasche bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

Die gestohlene Handtasche einer 25-jährigen Frau fand die Polizei bei der Durchsuchung eines tatverdächtigen 31-jährigen Mannes am Sonntag früh in Volkach. Gegen 2.30 Uhr hatte die 25-Jährige gemeldet, dass ihre Handtasche, in der sich unter anderem ihr Mobiltelefon und Bargeld befand, in einer Diskothek in Volkach gestohlen worden war. Die junge Frau hatte ihr Handy selbst orten können. Daraufhin wurde der Staatsanwalt verständigt, der eine Wohnungsdurchsuchung anordnete. Der 31-Jährige wollte die Tasche angeblich gefunden haben. Er bekommt eine Anzeige wegen Diebstahls.

Unfall: Autofahrer kam zu weit nach links

Am Freitag fuhr eine 33-jährige Autofahrerin gegen 18.20 Uhr auf der Staatsstraße von Mainbernheim in Richtung Willanzheim. Ihr entgegen kam ein 90-jähriger Honda-Fahrer, der mittig auf der Fahrbahn fuhr. Hierbei kam es zu einer Spiegelberührung der beiden Fahrzeuge. Der 90-Jährige fuhr weiter, wurde jedoch inzwischen ermittelt.

Mit dem Auto zweimal überschlagen

Eine 50-Jährige geriet am Freitag um 14.25 Uhr zwischen Prichsenstadt und Laub aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug überschlug sich zweimal. Die Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Zwei Verletzte: Auffahrunfall an der Ampel

Auf der Bundesstraße 286 bei Wiesentheid musste eine 18-Jährige aufgrund einer roten Ampel mit ihrem Wagen anhalten. Eine hinter ihr fahrende Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide Frauen kamen in ein Krankenhaus.

Nach Überholvorgang: Auto schleuderte und überschlug sich

Ein 18-Jähriger überholte am Freitag gegen 13.25 Uhr zwischen Birklingen und Castell auf der B 286 in einer unübersichtlichen Rechtskurve einen vor ihm fahrenden Ford. Beim Wiedereinscheren verlor der junge Mann wegen zu hoher Geschwindigkeit in Verbindung mit der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, schreibt die Polizei. Er kam nach links ab und touchierte mehrere Bäume. Schließlich überschlug sich der Wagen. Der 18-Jährige blieb zwar unverletzt, jedoch entstand an seinem Fahrzeug Totalschaden.

Mit zu viel Glühwein im Blut hinter dem Steuer

Eine Streifenbesatzung kontrollierte an Heiligabend um 2.48 Uhr in Kitzingen eine 38-jährige Verkehrsteilnehmerin. Sie hatte offensichtlich zu viel Glühwein konsumiert. Der Alkoholtest ergab 0,98 Promille. Gegen sie wurde ein Verfahren eingeleitet.

Gartenfete zu Weihnachten mit Joints gefeiert

Der Polizei wurde zu Weihnachten eine übermäßig laute Gartenfeier in Gerlachshausen gemeldet. Dort fand sie mehrere angerauchte Joints. Als die Beamten mit dem Veranstalter sprechen wollten, versuchte ein 25-Jähriger, sich mit einem Rucksack davonzuschleichen. Es wurden Marihuana und ein Betäubungsmittelutensil gefunden. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.