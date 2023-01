Zweimal Kfz-Kennzeichen in Obernbreit gestohlen

Zwischen 30. Dezember, 14 Uhr, und 31. Dezember, 14 Uhr, sind in Obernbreit in der Enheimer Straße an zwei Autos jeweils die Kfz-Kennzeichen gestohlen worden. Die beiden Fahrezeuge, ein weißer Ford Fiesta und ein grauer Seat, parkten zur Tatzeit ordnungsgemäß am Fahrbahnrand, teilt die Polizei mit.

Einbruchsversuch in unbewohntes Haus Großlangheim

Eine unbekannte Person hat in den frühen Morgenstunden des 31. Dezember, zwischen 0 und 5 Uhr, in der Kirchgasse in Großlangheim die Haustüre zu einem zur Zeit unbewohnten Einfamilienhaus aufgehebelt. An der Tür entstand Schaden, ob es auch zu einem Beuteschaden gekommen ist, bedarf weiterer Ermittlungen.

Unfallflucht: Lauter Knall in Großlangheim

Ebenfalls in Großlangheim ist es am Freitagabend in der Hauptstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Mann parkte seinen Daimler ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Um 18 Uhr hörte er einen lauten Knall und sah anschließend aus dem Fenster. Dabei beobachtete er, dass der Unfallverursacher einen weißen Kombi fuhr, da dieser zunächst anhielt, im Anschluss aber seine Fahrt in Richtung Kleinlangheim fortsetzte. Der Schaden am linken Fahrzeugheck beläuft sich nach aktueller Schätzung auf etwa 5000 Euro.

Kontrolle in Feuerbach: Mit 1,3 Promille am Steuer

Einer Verkehrskontrolle unterzogen worden ist am frühen Freitagabend wurde ein Verkehrsteilnehmer in der Casteller Straße in Feuerbach. Dabei bemerkt die Polizei bei dem 65-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und der Wagen verkehrssicher abgestellt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Dieser darf ab sofort keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge mehr fahren. Gegen den Mann wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Baum kippt auf die Fahrbahn: Mann kann nicht mehr bremsen

Als ein Mann am Freitagabend auf der KT 10 in Richtung Volkach unterwegs war, sah er, wie ein Baum vom linken Fahrbahnrand auf die Straße kippte und diese schließlich blockierte. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte er eine Kollision mit dem Baum nicht mehr verhindern. Der Fahrer blieb laut Polizei glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Hinweise auf die ungeklärten Fälle nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 141-0 entgegen.