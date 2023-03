Erst in Großlangheim Kennzeichen gestohlen, dann in Hörblach ohne zu zahlen getankt

Tankbetrug mit gestohlenen Nummernschildern – das ereignete sich am Freitagabend. Gegen 20 Uhr betankte ein Mann an der Tankstelle in Hörblach einen schwarzen Audi A4 Avant mit den Kennzeichen KT-SI 224 mit 64 Litern Diesel. Ohne seine Tankschuld von rund 110 Euro zu bezahlen, fuhr der Mann weiter. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr von einem grauen Audi A4 Avant in der Straße Am Viehtrieb in Großlangheim entwendet wurden.

Zwei Auto aus Parkplatz in Iphofen beschädigt: W in die Tür gekratzt

Zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, wurden auf dem Parkplatz der Verwaltungsschule der Agentur für Arbeit in der Anton-Sabel-Straße in Iphofen zwei Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt. An einem Peugeot mit LAU-Kennzeichen wurde der rechte Außenspiegel ramponiert und beide Türen auf der Beifahrerseite zerkratzt, unter anderem wurde der Buchstabe W angeritzt. Ebenfalls zerkratzt wurde die linke Fahrzeugseite eines VW-Golf mit N-Kennzeichen. Der Schaden an beiden Autos wird auf insgesamt 8000 Euro geschätzt.

Zu faul zum Aussteigen? Briefkasten in Bibergau angefahren

Vermutlich durch einen Postzusteller wurde am Samstag gegen 11.30 Uhr der Briefkasten eines Wohnhauses in Bibergau in der Sportplatzstraße beschädigt. Nach den Ermittlungen der Polizei war der noch unbekannte Briefzusteller mit seinem Fahrzeug so nahe an den außen am Wohnhaus angebrachten Briefkasten gefahren, um zum Einwerfen eines Briefes nicht aussteigen zu müssen. Dabei streifte der Zusteller den Briefkasten mit seinem Fahrzeug und flüchtete anschließend. Der Schaden an dem Briefkasten wird auf 70 Euro geschätzt.

Graffiti-Sprayer in Kitzingen und Iphofen unterwegs: Garage und öffentliche Toilette besprüht

An einem Anwesen in der Wörthstraße in Kitzingen wurde zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, an der Gartenmauer der Buchstabe Ü aufgesprüht. Auf das Garagentor wurde der Schriftzug Brisk angebracht. Zwischen Montag, 8.30 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, wurde die öffentliche Toilettenanlage am Bahnhof in Iphofen offensichtlich durch Fans der Würzburger Kickers mit den Schriftzügen FWK und Ultras Jugend in roter Farbe besprüht. Der Schaden für die Entfernung der Graffitis liegt bei rund 600 Euro.

Hoher Schaden: Auto von Lehrerin in Gaibach zerkratzt

Erheblich beschädigt wurde ein blauer Audi A3 bereits am Donnerstag, zwischen 7.40 und 15.40 Uhr, auf dem Lehrerparkplatz in der Schönbornstraße in Gaibach. Die Geschädigte hatte die Kratzer und Dellen an der linken Fahrzeugseite ihres Wagens nach Unterrichtsende bemerkt. Der Schaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

In einer Linkskurve: Omnibus und Auto berühren sich in Astheim

Gegen 8 Uhr kam es am Freitag in einer Linkskurve der Escherndorfer Straße in Astheim zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Auto. Der Bus war in Richtung Escherndorf unterwegs. Der 46-jährige Fahrer streifte mit seinem Bus den Wagen einer entgegenkommenden 37-jährigen Frau, die noch versuchte, nach rechts auszuweichen.

Beim Tanken: Beim Rückwärtsfahren Auto übersehen

In der Zufahrt zu einer Tankstelle in der Straße Am Dreistock in Kitzingen musste am Freitag, gegen 12 Uhr, ein 53-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug kurz zurücksetzen. Er übersah dabei den hinter ihm folgenden Wagen einer 44-jährigen Frau. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge leicht beschädigt.

Erfolgreiche Kontrolle in Kitzingen: E-Bike-Fahrer in Schlangenlinien unterwegs

Ohne Beleuchtung und in deutlichen Schlangenlinien fuhr am Samstag in Kitzingen um 23.30 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem E-Bike Am Dreistock in Richtung Albertshofen und fiel da einer Streife auf. Ein Test ergab 2,06 Promille. Außerdem gab der Mann noch zu, vor der Fahrt Marihuana konsumiert zu haben. Sein Rad wurde vorläufig sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Den 34-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Zwei Autos beschädigt: Vorfahrt in Volkach missachtet

Beim Einfahren in die Kühgasse in Volkach übersah am Freitag, gegen 13.30 Uhr, eine 44-jährige Autofahrerin den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 40-Jährigen, der von der Sommeracher Straße in Richtung Straße Am alten Bahnhof unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Unachtsam an der Ampel: Drei Autos in Unfall verwickelt

Weil eine 24-Jährige am Freitag, gegen 14.30 Uhr, während der Fahrt auf der B 8 nach Mainbernheim kurz nach rechts blickte, übersah sie die vor ihr an der Ampel an der Königsberger Straße in Kitzingen abbremsenden Autos. Sie prallte in das Heck des Wagens einer 54-Jährigen und schob diesen auf den Wagen einer 38-jährigen Frau.

1,04 Promille: Polizei stoppt in Kitzingen betrunkenen Autofahrer

Am frühen Samstagmorgen stellten Polizisten bei einer Kontrolle eines 46-jährigen Autofahrers auf der B8 im Stadtgebiet Kitzingen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,04 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat.

Zeuge meldet Kennzeichen der Polizei: Beim Ausparken ein Auto in Kitzingen beschädigt

Ein Zeuge beobachtete am Samstag um 9.35 Uhr in Kitzingen in der Äußeren Sulzfelder Straße auf dem Parkplatze eines Discounters wie ein Mann mit seinem Auto beim Ausparken gegen einen geparkten Wagen prallte und diesen dabei beschädigte. Er kümmerte sich aber nicht um den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro und fuhr weg. Der Zeuge teilte der Polizei das Kennzeichen und diese konnte schnell den 67-jährigen Fahrer ermitteln. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Beide Kennzeichen eines Toyotas in Kitzingen gestohlen

Am Freitag, zwischen 7.55 und 9 Uhr, wurden am Landwehrplatz in Kitzingen von einem geparkten Toyota die beiden amtlichen Kennzeichen KT-AD 67 entwendet.

Hinweise an die Polizei Kitzinger unter Tel.: (09321) 1410.