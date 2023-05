In Dettelbach: Auf wartendes Auto aufgefahren und dann geflüchtet

Am Samstag um 11.55 Uhr wollte eine 31-Jährige mit ihrem Auto in Dettelbach von der Straße Am Felsenkeller nach rechts in die St 2450 Richtung Würzburg einbiegen. Verkehrsbedingt musste sie an der Einmündung kurz warten. Dies übersah offensichtlich ein hinter ihr fahrender Mann und fuhr auf das Heck auf. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Frau zur Seite und wartete auf den anderen Fahrer. Dieser fuhr aber weg, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern.

Fahrer verletzt: Mit Traktor auf ein geparktes Auto gefahren

Mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine ist ein 63-jähriger Mann aus Unachtsamkeit am Freitag, gegen 21.45 Uhr, in der Hauptstraße in Wiesenbronn auf einen geparkten Wagen gefahren. Der Traktorfahrer verletzte sich dabei und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktor war nach dem Unfall noch fahrbereit. Am Auto entstand Totalschaden.

Schlangenlinien in der Kaiserstraße: Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Einen in deutlichen Schlangenlinien fahrenden E-Scooter stellte eine Streife der Kitzinger Polizei am frühen Sonntagmorgen um 01.30 Uhr in Kitzingen in der Kaiserstraße fest. Bei der Kontrolle des 58-Jährigen war der Grund für die Schlangenlinienfahrt schnell klar, schlug den Beamten doch deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Test ergab bei dem Mann einen Wert von 1,24 Promille. Damit war die Fahrt für den Mann beendet. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Geparktes Auto auf E-Center-Parkplatz angefahren

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hatte am Samstag in der Zeit von 16 Uhr bis etwa 18 Uhr auf dem Parkplatz des E-Center in Kitzingen einen dort ordnungsgemäß geparkten Skoda Oktavia angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden von zirka 2000 Euro zu kümmern.

Zu tief ins Glas geschaut: Polizei stoppt Autofahrer

Bei einer Verkehrskontrolle in der Repperndorfer Straße in Kitzingen stellten Polizisten am frühen Samstagmorgen bei einem 37- jährigen Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkohol- Test ergab einen Wert von 1,04 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.

Fahrschulfahrzeug im Begegnungsverkehr gestreift

An einer Engstelle im Hindenburgring-Nord in Kitzingen wurde am Freitag, gegen 13.25 Uhr, ein Fahrschulfahrzeug, das einem entgegenkommenden Wagen der Marke Mercedes Platz machte, von diesem im Vorbeifahren gestreift. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Fahrschulfahrzeugs beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr jedoch ohne anzuhalten in Richtung Alte Poststraße weiter.

Weißer Sprinter gesucht: Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Am Freitag, gegen 18 Uhr, musste eine 21-jährige Fahrerin auf der Kreisstraße zwischen Haidt und Schwarzach einem weißen Sprinter ausweichen und fuhr in den Graben. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Fahrer des weißen Sprinters fuhr ohne auf dem vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten aus dem Gewerbering in die Kreisstraße in Richtung B 22 ein. Anschließend flüchtete dieser, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Der Wagen der 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Geparkter Opel Insignia am Pendlerparkplatz angefahren

Zwischen Mittwoch, 10. Mai, 17 Uhr, und Freitag, 12. Mai, 14 Uhr, Uhr wurde am Pendlerparkplatz an der B8 gegenüber der GWF in Repperndorf ein Opel Insignia-Kombi mit Berliner Kennzeichen am Heck angefahren. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.

Opel Astra gesucht: Gegen Hoftor gefahren und dabei Fundament beschädigt

Zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr wurde am Freitag in der Schmiedelstraße in Kitzingen ein Hoftor von einem Auto angefahren und dabei aus Betonverankerung gerissen. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile aufgefunden, die auf einen Opel Astra schließen lassen.

Hinteres Kennzeichen KT-NN- 116 gestohlen

Zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, wurde in der Straße Am Dorfbrunnen in Kaltensondheim das hintere Kennzeichen KT-NN-116 von einem Ford Fiesta entwendet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei Kitzingen, Tel.-Nr.: (09321) 1410 zu wenden.