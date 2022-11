Motorradfahrerin stürzt, Autofahrer flüchtet

Eine 18-jährige Yamaha-Fahrerin war am Freitag gegen 18 Uhr auf der Staatsstraße 2420 von Iphofen kommend in Richtung Kreisverkehr Rödelsee unterwegs. Auf Höhe des Rödelseer Weges fuhr ein Autofahrer auf die Staatsstraße, der hätte warten müssen. Um eine Kollision zu verhindern, versuchte die 18-Jährige auszuweichen. Sie stürzte mit dem Zweirad auf der nassen Fahrbahn und zog sich leichtere Beinverletzungen zu. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Autofahrerin mit 20 Gramm Marihuana erwischt

Polizisten stellten bei der Kontrolle einer 39-jährigen Autofahrerin in Schwarzach fest, dass diese erheblich unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt untersagt, auf der Dienststelle wurde der Frau Blut abgenommen. Außerdem fanden die Beamten bei ihr eine geringe Menge Amphetamin und über 20 Gramm Marihuana. Gegen die 39-Jährige wird nun ermittelt: Trunkenheit im Verkehr und unerlaubter Rauschgiftbesitz.

Sattelzug fährt die Beschilderung zum Kreisverkehr um

Ein Sattelzug hat am Freitag gegen 16 Uhr in Mainbernheim im Bereich des Kreisverkehrs auf der B 8 mehrere Verkehrsschilder beschädigt. Der Sattelzug überfuhr die Beschilderung, sodass diese auch aus der Verankerung gerissen wurde, und flüchtete. Schaden: mindestens 500 Euro. Zwar liegen Zeugenaussagen über einen Sattelzug vor, ein Kennzeichen konnte jedoch nicht abgelesen werden.

Außenspiegel vor den Augen des Besitzers beschädigt

Vor den Augen des Besitzers hat der Fahrer eines blauen Opel Corsa am Freitag um 9 Uhr in Kitzingen dessen Wagen beschädigt und ist danach geflüchtet. Der 32-Jährige hatte sein Auto in der Falterstraße geparkt und sah den Parkrempler, als er zu seinem Wagen zurücklief. Der Schaden wird mit rund 3000 Euro angegeben.

Laubsauger aus Garage entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend zwischen 19 Und 23 Uhr in Wiesenbronn einen Laubsauger gestohlen. Das Gerät hatte sich in einer Garage in der Schulgasse befunden.

Zeugenhinweise zu den ungelösten Fällen erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen: 09321/141-0.