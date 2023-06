Angetrunkenen Autofahrer in Kitzingen gestoppt

Bei der Kontrolle eines 36-jährigen Autofahrers am Samstag um 23 Uhr in Kitzingen in der Heinrich-Fehrer-Str. bemerkten die Beamten der Polizei Kitzingen leichten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Alkotest ergab dann auch einen Wert von 0,54 Promille. Ihn erwartet jetzt eine Bußgeldanzeige sowie ein einmonatiges Fahrverbot

Betrunkener Pedelec-Fahrer landet im Straßengraben

Ein 71-jähriger Mann ist am Freitagabend mit seinem Pedelec auf der Straße zwischen Geesdorf und Gräfenneuses in den Straßengraben gefahren. Aufgrund des deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruchs wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert im Straftatenbereich. Die Folgen waren auch hier eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Unversperrtes Mountainbike vor dem Haus gestohlen

Bereits am 6. Juni zwischen 13 und 14 Uhr hat eine unbekannte Person ein schwarzes Jugend-Mountainbike der Marke Bulls, Typ Pulsar Eco 26 entwendet. Das Fahrrad im Wert von etwa 300 Euro war vom Eigentümer für kurze Zeit unversperrt vor dem Wohnanwesen in Etwashausen abgestellt worden.

Auto auf Supermarktparkplatz stark beschädigt und weggefahren

Vermutlich ein Lkw-Fahrer hat zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, einen grauen Skoda auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes In der Röthe in Volkach angefahren. Das Fahrzeug wurde hierbei an der rechten Heckseite oberhalb des Tankdeckels aufgerissen. Die Schadenshöhe wird auf rund 6500 Euro geschätzt. Aufgrund des Schadensbildes handelt es sich beim flüchtigen Fahrzeug vermutlich um einen Lastwagen. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, oder diesen zu melden.