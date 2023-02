E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Zusammenprall mit Auto

Ein Mann ist am Samstag gegen 12.45 Uhr in Kitzingen an der Abzweigung von der Jahnstraße in die Kaltensondheimer Straße gegen das Auto einer 55-jährigen Frau geprallt, die von Kaltensondheim kommend nach links in die Jahnstraße abbiegen wollte. Nach dem Einschlag in das Heck des Pkw entfernte sich der Fahrer des E-Scooters in Richtung Stadtmitte. Er konnte von der Geschädigten nach kurzer Verfolgung zunächst gestoppt werden. Der Mann verweigerte gegenüber der Frau aber die Nennung seiner Personalien und flüchtete danach erneut.

Zwei Kollisionen mit Rehen

Auf der Kreisstraße zwischen Greuth und dem Wüstenfelden kreuzte am Samstag, gegen 18.30 Uhr, ein Reh den Fahrweg einer 40-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem am Auto ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Ähnliches passierte am Samstagmorgen um 9.55 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Michelfeld und Mainbernheim. Der Pkw der 40-jährigen Fahrerin wurde hierbei an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Leihwagen an Front und Heck zerkratzt

Ein Unbekannter hat zwischen Freitagmittag und Samstag, 9 Uhr, in der Straße „Neue Anlage“ in Obernbreit eine schwarze Mercedes B-Klasse an der Front und am Heck zerkratzt. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen entgegen, Tel.: (09321) 141-0.