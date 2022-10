Mehrere Unfälle mit geparkten Fahrzeugen meldet die Polizeiinspektion Kitzingen in ihrem Bericht vom Wochenende. Bereits zwischen dem 4. und 8. Oktober wurde ein in der Hindenburgstraße in Albertshofen am rechten Fahrbahnrand geparkter silberfarbener Mercedes angefahren. Hierbei wurde die hintere linke Fahrzeugseite beschädigt.

Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, wurde ein im Kapellenweg in Willanzheim am Fahrbahnrand geparkter schwarzer BMW angefahren. Hierbei wurde die linke Fahrzeugseite eingedrückt und die Lackierung beschädigt.

Am Samstag wurde zwischen 12 und 16.15 Uhr ein in der Schwarzacher Straße in Kitzingen geparkter blauer BMW angefahren. Hierbei wurden die hintere rechte Türe sowie ein Kotflügel des BMW beschädigt.