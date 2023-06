20-Jähriger setzt bei missglücktem Fahrmanöver Kleinkraftrad in Brand

Am frühen Samstagabend ereignete sich ein Unfall auf der Nordtangente in Kitzingen. Hierbei fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Eselsberg und versuchte einen "Wheelie", das Hochziehen des Vorderrads. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei Kitzingen. Beim Sturz geriet das Kraftrad in Brand und musste durch die Feuerwehr Kitzingen gelöscht werden. Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Schaden am Kraftrad wird auf einen hohen vierstelligen Betrag beziffert.

Rentner fährt englischen Reisebus an

Den Vorrang eines Reisebusses missachtete am Freitag ein 84-jähriger Autofahrer auf dem Hindenburgring Süd in Kitzingen, als dieser auf die B8 einbog. Der Verursacher wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die neunköpfige Reisegruppe im Bus aus England konnte anschließend weiterfahren.

Mit 1,36 Promille am Steuer erwischt

In der Nacht auf Sonntag wurde der 29-jährige Fahrer eines Autos in der Weingartenstraße in Dettelbach von der Polizei kontrolliert. Der Alkoholtest ergab 1,36 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr läuft.

Fahrradfahrt unter Drogen

In der Nacht auf Sonntag sollte der 23-jährige Fahrer eines Pedelecs im Hindenburgring Nord in Kitzingen kontrolliert werden. Er trat die Flucht an, konnte jedoch von der Polizei gestoppt werden. Wegen drogentypischer Ausfallerscheinungen musste er zur Blutentnahme.

Nach Drogenkonsum am Steuer

Am Samstagabend kontrollierte die Polizei in der Stadtschwarzacher Straße in Schwarzenau einen Wagen am Straßenrand, bei dem längere Zeit das Licht eingeschaltet war. Der Fahrer zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Eine Fahrt wurde unterbunden.

Nach Alkoholkonsum und ohne Helm gefahren

In der Nacht auf Sonntag wurde ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in der Weingartenstraße in Dettelbach kontrolliert, da er keinen Helm trug. Der junge Mann hatte außerdem 0,26 Promille Alkohol intus, obwohl für ihn als Fahranfänger ein Alkoholverbot gilt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren läuft.

Beim Ladendiebstahl erwischt

Am Samstagmittag ereignete sich ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Marktbreiter Straße in Kitzingen. Hierbei wurde eine 23-jährige junge Dame dabei beobachtet, wie sie Kosmetikartikel in ihre Tasche steckte und den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Bereich. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Betäubungsmittel bei Jugendlichen gefunden

Am Samstagabend wurden Jugendliche am Bleichwasen in Kitzingen kontrolliert. Hierbei wurden Betäubungsmittelutensilien sowie eine geringe Menge Haschisch gefunden. Der Besitzer wurde seiner Mutter übergeben und ein Ermittlungsverfahren gestartet.

Bedrohung mit Messer auf dem Weinfestgelände

In der Nacht auf Sonntag soll sich eine Bedrohung auf dem Weinfestgelände in Kitzingen ereignet haben. Hierbei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen und einem 44-jährigen Mann, in dessen Zuge der Aggressor ein Messer gezückt und den Geschädigten vermeintlich bedroht haben haben soll. Der vor Ort eingesetzte Sicherheitsdienst trennte die Beteiligten. Niemand wurde verletzt. Die Polizei ermittelt.

Körperverletzung beim Weinfest

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich eine Körperverletzung in der Balthasar-Neumann-Straße in Kitzingen. Im Anschluss an das Weinfest ging ein Mann in Begleitung über die alte Mainbrücke in Richtung Etwashausen. Hierbei traf er auf eine Personengruppe, aus der heraus ein Mann aggressiv agierte. Um einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen, ging der Geschädigte zurück und stürzte dabei. Hierbei zog er sich leichte Abschürfungen am linken Arm zu. Im Anschluss habe eine weitere Person aus der Gruppe den Geschädigten in den Bauch, berichtet die Polizei. Sie ermittelt.

Radfahrer mit drei Promille unterwegs

Am frühen Samstagmorgen, gegen 1.56 Uhr, meldeten sich zwei aufmerksame Zeugen bei der Polizei. Ihnen war ein Radfahrer in der Luitpoldstraße in Kitzingen aufgefallen, da dieser extrem unsicher und in Schlangenlinien fuhr. In der Lindenstraße war er schließlich vom Rad gefallen. Ein weiterer Fahrversuch endete damit, dass er im Bereich der Repperndorfer Straße gegen den Mast einer Ampel fuhr. Der 26-Jährige hatte einen Alkoholwert von über drei Promille. Eine Anzeige folgte.

Angriff auf dem Heimweg vom Weinfest

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich eine Körperverletzung in der Wiesentheider Straße in Prichsenstadt. Hierbei befand sich der Geschädigte zusammen mit einem Bekannten auf dem Weinfest. Auf dem Weg nach Hause wurde der Geschädigte unvermittelt durch eine bislang unbekannte Person zu Boden gerissen und mit der Faust geschlagen. Die Polizei ermittelt.

Schlag beim Weinfest

Auf dem Weinfest in Prichsenstadt ereignete sich in der Nacht auf Sonntag eine weitere Körperverletzung. Hierbei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 21-Jährigem. Der 17-Jährige soll den Älteren geschlagen haben. Auch hier ermittelt die Polizei.

Einbruch ins Sportheim in Geesdorf

Zwischen Sonntag, 18. Juni, und Freitag, 23. Juni, kam es in Geesdorf zu einem Einbruch ins Sportheim. Ein bislang unbekannter Täter durchsuchte das Objekt, aber stahl nichts. Allerdings beläuft sich der Schaden auf rund 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.