Auto in Sickerhausen verkratzt

Eine unbekannte Person hat zwischen dem 7. und 21. April im Hohlgraben in Sickershausen ein Auto beschädigt. Der abgestellte Pkw wurde am vorderen linken Kotflügel verkratzt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Golfballautomat aufgebrochen

Am Samstagabend gegen 21.50 Uhr wurde in Kitzingen ein Münzautomat für Golfbälle aufgebrochen. Der bislang unbekannte Täter hebelte offenbar mit einem Werkzeug den Verschluss der Tür auf und gelangte so an das im Inneren befindliche Wechselgeld. Durch den Aufbruch entstand zudem nicht unerheblicher Schaden am Automaten.

Bei Ruhestörung Joint und Betäubungsmittel gefunden

Eine Ruhestörung in Kitzingen wurde am späten Samstagabend gemeldet. Die Polizei fand daraufhin in der betreffenden Wohnung einen fertig gedrehten Joint. Eine Durchsuchung der Anwesenden förderte weitere Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente zu Tage. Die Inhaber der Betäubungsmittel erwartet nun eine Anzeige.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen entgegen, Tel.: (09321) 141-0.