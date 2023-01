Am Dienstagabend fuhr ein 65-jähriger VW-Fahrer von Markt Einersheim nach Nenzenheim. Rund 500 Meter nach dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Krassolzheim kam er laut Mitteilung der Polizeidirektion Kitzingen nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto rutschte in den Straßengraben.

Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer hatte bereits vorher beobachtet, wie der VW-Fahrer Schlangenlinien fuhr und teilweise in den Gegenverkehr geriet, so die Polizei. Sie geht von gesundheitlichen Problemen des Mannes als Unfallursache aus. Am Auto entstand Schaden von rund 800 Euro.