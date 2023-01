Zwischen 7. und 28. Januar drangen Unbekannte in eine Jagdhütte in der Gemarkung "Am Hügel" in Prichsenstadt ein, wie die Polizeiinspektion Kitzingen mitteilt. Die Eingangstüre wurde eingetreten, dabei entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Der oder die Täter bedienten sich in der Hütte an einem Sack Holzkohle, mit dem sie unter dem Vordach der Hütte einen dort stehenden Grill anfeuerten. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche oder junge Erwachsene handelt, die sich nachts an der Hütte trafen.

Hinweise auf den Vorfall an die PI Kitzingen unter Tel. (09321) 141-0.