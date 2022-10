Gleich zweimal hintereinander waren die Polizisten im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität erfolgreich und konnten Rauschgift finden, berichtet die Inspektion Kitzingen. Am Samstag gegen 17 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten im Texasweg in Kitzingen einen Passanten, der eine Konsumeinheit Marihuana aushändigte. Kurze Zeit später, gegen 19.30 Uhr, fanden die Beamten bei ihrer Kontrolltätigkeit in der Mainbernheimer Straße nochmals eine Konsumeinheit Marihuana. In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes eröffnet.