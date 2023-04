Eine größere Menge Haschisch stellten Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen am vergangenen Freitag in einer Wohnung in Mainbernheim sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen inzwischen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Dies geht aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken hervor, der folgende Informationen entnommen sind.

Am Freitag durchsuchten die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnung eines 20-Jährigen. Den Beamten fielen knapp 300 Gramm Haschisch in die Hände. Etwa 2000 Euro, die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammen, wurden ebenfalls sichergestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 20-Jährige am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.