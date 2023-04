Auto am Parkplatz Bleichwasen angefahren

15 Verkehrsunfälle verzeichnetet die Polizeiinspektion Kitzingen am vergangenen Freitag. Fünfmal waren Wildtiere beteiligt. Bei sechs Unfällen flüchteten die Unfallverursacher. Bei keinem Unfall gab es Verletzte. So parkte am Freitag der Fahrer eines Lexus in Kitzingen am Parkplatz Bleichwasen. Als er gegen 17.15 Uhr zurückkam, stellte er einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Verursacher beging Unfallflucht.

Bei Kontrolle Waffen aufgefunden

Bei der Kontrolle eines 31-jährigen E-Bike-Fahrers in Kitzingen fand die Polizei eine CO2-Waffe sowie ein Fahrtenmesser. Beides bedarf einer Erlaubnis, die der 31-Jährige nicht vorweisen konnte. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei außerdem noch Betäubungsmittel. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

Jugendliche treten gegen Hoftor

Der Geschädigte selbst sowie zwei Zeugen beobachteten am Freitag gegen 17.25 Uhr, wie Jugendliche ein Hoftor in der Kaiserstraße in Kitzingen durch Tritte beschädigten. Die Täter sind unerkannt entkommen.

Diebstahl an einem Kraftfahrzeug

Zwischen Donnerstagabend und Freitag wurden beide Spiegelgläser eines geparkten Kleintransporters in der Dernbachstraße in Wiesentheid gestohlen. Schaden: rund 400 Euro.

