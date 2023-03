Auf großes Interesse ist das Angebot der Stadt Kitzingen gestoßen, die Pläne für den Wettbewerb "Neugestaltung Kaiserstraße und Königsplatz" öffentlich auszulegen. Diese und die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen.

Vom 20. Februar bis zum 3. März waren alle 20 Entwürfe der teilnehmenden Büros in den Räumen der ehemaligen Commerzbank zu besichtigen. Stadtplanerin Bianca Buck stand an zwei Terminen für gezielte Nachfragen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Im Schnitt nutzten pro Tag rund 30 Kitzingerinnen und Kitzinger das Angebot, schauten sich die Skizzen an und gaben ihre Meinungen ab.

Mehr Kurzzeitparkplätze gewünscht

Mehr Kurzzeitparkplätze in der Kaiserstraße oder einen Shuttle-Bus vom Bleichwasen in die Innenstadt wünschten sich etliche Besucher. Den Erhalt der bestehenden Bäume und die geplante Neuanpflanzung von 49 weiteren Bäumen bewerteten beinahe alle Besucher beim Siegerentwurf des Architektenbüros Holl-Wieden Partnerschaft aus Würzburg mit el:ch Landschaftsarchitekten aus München als sehr positiv. Auch die vorgesehene Umgestaltung des Königsplatzes mit der Schaffung einer neuen begehbaren Freifläche stieß auf große Zustimmung.

Kritische Stimmen gab es hinsichtlich der versiegelten Fläche im Bereich Platz der Partnerstädte und wegen des Wegfalls einiger Stellplätze entlang der Kaiserstraße und rund um den Königsplatz. Der Entwurf von Holl Wieden Partnerschaft und el:ch Landschaftsarchitekten sieht vor, dass dort 70 Parkplätze erhalten bleiben.

"Wir werden die Anregungen aus der Bürgerschaft an die Planer weitergeben", verspricht Bianca Buck. Als nächster Schritt wird das Konzept von Holl-Wieden Partnerschaft in puncto Finanzierung und Realisierung präzisiert sowie im Detail geplant. Mit der Umsetzung des Gesamtkonzeptes soll möglichst in 2025 begonnen werden, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.