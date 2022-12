Das Bilderbuchtheater Christian Sperlich gastiert mit dem Stück „Pippi Langstrumpf feiert Weihnachten“ am Donnerstag, 15. Dezember, um 15.30 Uhr, im Stadtteilzentrum in der Kitzinger Siedlung. Das Stück ist bearbeitet für Kinder ab zwei Jahren und dauert 50 Minuten, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters. Zum Inhalt: Pippi Langstrumpf ist voller Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Nicht gerechnet hat sie jedoch mit Donner-Karlsson, der versucht, die Geschenke aus Pippis Villa Kunterbunt zu stehlen. Gerade noch rechtzeitig wird Pippi gewarnt, und als starkes und selbstbewusstes Mädchen weiß sie sich natürlich gegen den Dieb zu wehren. Karten für die Vorstellung gibt es nur an der Tageskasse (30 Minuten vor Beginn).