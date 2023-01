Die Kläranlage der Gemeinde Castell wird ein Fall für die Wissenschaft. In der Sitzung des Gemeinderats stellte sich mit Professor Günter-Müller-Czygan ein Fachmann von der Hochschule in Hof vor, der dort im Institut für Wasser- und Energiemanagement tätig ist. Seine Abteilung bot Unterstützung zu der bereits beschlossenen Sanierung der Casteller Abwasseranlage an.

Die Hochschule wird eine Vergleichsstudie für die Gemeinde zu den infrage kommenden Varianten erstellen. Den Beschluss dazu fasste das Ratsgremium nach einer Vorstellung des Ganzen.

Wie Bürgermeister Christian Hähnlein erläuterte, werde zum einen bei dem Projekt ermittelt, welche Abwasseranlage am besten zu seiner Gemeinde passen würde. Im gleichen Zug nehme die Hochschule Castells gesamte Wasserinfrastruktur unter die Lupe. In die umfangreichen Untersuchungen solle auch der Punkt Hochwasser mit einfließen. Außerdem muss im gleichen Zug geklärt werden, ob und wie die Anlage im Ortsteil Wüstenfelden weiter betrieben wird.

Bis Mitte des Jahres sollen konkrete Ergebnisse feststehen

Im Rat wurde nun festgelegt, dass bis Mitte diesen Jahres konkrete Ergebnisse feststehen sollen. Ziel sei es, so Hähnlein, dass der Gemeinde am Ende ein Konzept vorliegt, mit dem man in eine Ausschreibung gehen könne. In Absprache und Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt sollen die Vorarbeiten erfolgen.

Hintergrund des Ganzen ist, dass die Gemeinde bis Mitte des Jahres die künftige Anlage festlegen müsse, so Hähnlein. In Castell hatte sich der Gemeinderat bereits vor einigen Wochen für die Sanierung der eigenen Anlage ausgesprochen. Als Alternative dazu stand der Anschluss des Abwassers nach Wiesentheid im Raum. Die Kosten wurden bei beiden Varianten auf mehr als fünf Millionen Euro geschätzt.

Für die Studie, die nun erstellt wird, fielen laut Bürgermeister Hähnlein keine Kosten für seine Gemeinde an. Das Ganze werde über eine Förderung komplett erstattet.

Professor Müller-Czygan war durch einen Zeitungsartikel und einen Hinweis eines Planungsbüros auf Castell aufmerksam geworden. Im Zuge des Klimawandels beschäftigt sich seine Abteilung mit Systemen der Abwasser- und Wasserversorgung, sowie deren Anbindung an Kläranlagen. Die Kleinanlage in Castell ergänze die anderen Forschungsprojekte, die bereits in Oberfranken laufen, wie er sagte.

Das Ganze sei ein Pilotprojekt unter dem Titel "Intelligente Schwammregion" (Abkürzung SPORE). Laut Internet soll ein Konzept für regionale Klimaanpassung entwickelt werden, das durch die Einbindung digitaler Elemente unter anderem Trockenperioden und Starkregen im Wassermanagement ausgleichen kann.