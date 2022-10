Kitzingen vor 52 Minuten

Piano Solo in der Alten Synagoge

Die Carolin-No-Fans haben es sich lange gewünscht: Andreas Obieglo, Teil des Singer-/Songwriter-Duos Carolin No geht erstmals solo auf Tour. An diesem Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr führt sie ihn auf die Bühne der Alten Synagoge in Kitzingen, wie es in der Ankündigung heißt. Seine selbst arrangierten Volkslieder und kleinen, verzaubernden Songs sind auf das Wesentliche reduziert und gewinnen durch das Piano eine ungeahnte Tiefe. Karten gibt es in der Touristinfo der Stadt Kitzingen in der Marktstraße, online auf s-access.eu/Kitzingen/ sowie an der Abendkasse.