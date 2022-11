Weiter voran schreitet der Bau von Photovoltaikanlagen in der Gemeinde Castell. Dort wurden vier Grundstücke mit insgesamt über 65 Hektar Fläche zur Gewinnung von Energie genehmigt. Mit dem "Bürgersolarpark Bernbuch" (32 Hektar) und dem "Solarpark Schaftrieb" (rund elf Hektar) befinden sich zwei der Grundstücke westlich von Castell, zum Weiler Trautberg hin.

Bis dort die Anlagen gebaut werden, dürften aber noch einige Monate vergehen. Im Gemeinderat wurden nun die Stellungnahmen der Behörden dazu ausführlich behandelt. Von den angeschriebenen Stellen hatten 19 geantwortet, allzu große Einwände kamen nicht. Bürgermeister Christian Hähnlein informierte in der Sitzung, dass laut den Vorschriften eine weitere Auslegung erfolgen muss.

Im weiteren musste sich das Gremium erneut mit einem Bauantrag zur Errichtung einer Holzlege in Castell beschäftigen. Die Casteller Räte hatten den Plan bereits in einer früheren Sitzung abgelehnt, nun wurde er vom Landratsamt zurück geschickt. Aus Sicht der Behörde gebe es für die Kommune keine rechtlichen Gründe, das Einvernehmen zu verweigern, was die Räte wunderte. Wie Bürgermeister Hähnlein ausführte, habe die Gemeinde lediglich zu beurteilen, ob sich das Gebäude ins Ortsbild einfüge.

Umstrittene Holzlege steht bereits

Wie es hieß, stehe die umstrittene Holzlege bereits, und zwar auf zwei Grundstücken. Eines davon gehöre dem Bauwerber jedoch nicht, der andere Grundbesitzer sei mit dem Bauwerk nicht einverstanden. Eine Einigung zwischen den beiden bestünde nicht.

Die Gemeinderäte lehnten den Plan wieder einstimmig ab. "Dann soll es doch das Landratsamt überstimmen", meinte Ratsmitglied Volker Hartmann, dem das Vorgehen nicht einleuchtete. Nun wird wohl das Landratsamt das Einvernehmen ersetzen. Das sei im Vorfeld angekündigt worden und eben auch der rechtliche Gang, so Bürgermeister Hähnlein.