Für Angehörige ist die Pflegebedürftigkeit eines Familienmitglieds in der Regel mit großen Herausforderungen und gravierenden Änderungen der bisherigen Lebenssituation verbunden. Gleichzeitig ergeben sich rechtliche, finanzielle und lebenspraktische Fragen. Um für den Fall des Falles ein wenig gewappnet zu sein, selbst für sich oder seine Angehörigen mögliche Optionen zu finden, hatte "Generation plus" den Kreis der Verantwortlichen für die Seniorenarbeit im Schwarzacher Raum und Reupelsdorf die Altersgruppe "Ü60" und "unter 60 und weit darunter" im Rahmen ihres "Fit für Leib, Geist und Seele-Nachmittags" zu einer "Pflegeherausforderungs-Fit- Runde" in die Arche in Schwarzach eingeladen.

Ein Thema, das gerne weit weg geschoben wird und doch auf jeden ganz plötzlich zukommen kann. Nach ihrer Vorstellung des Pflegestützpunkts für den Landkreis Kitzingen wurden viele Fragen an die Referentin Frau Ute Döblinger gestellt. In der Regel beschäftigt man sich damit erst mit allem "Rund um die Pflege" wenn der Fall des Falles eintritt. Kurzfristige weitreichende Entscheidungen sind dann zu treffen. Etwa, kann die notwendige Pflege im häuslichen Bereich gewährleistet werden oder muss die Endscheidung zur stationären Pflege ins Auge gefasst werden? Wie kann Pflege zu Hause organisiert werden? Die Einstufung zum notwendigen Pflegegrad? Sachleistungen und Pflegegeld, Pflegehilfsmittel wie das Krankenbett, oder häusliche Reha-Maßnahmen, Sozialstation, Essen auf Rädern, Tagespflege Pflegeunterstützungsmöglichkeiten. Dazu sind viele Anträge zu stellen und Formalitäten zu erledigen. Eine Vielzahl an Sozial-Leistungen steht zum Teil unterschiedlichen Möglichkeiten der Inanspruchnahme gegenüber.

Dies alles, aber auch rechtliche und finanzielle Aspekte und die pflegefachliche Seite wurden anhand von Fallbeispielen erörtert. Gut ist es, um diese Beratungsstelle zu wissen, so viele der Anwesenden. Dennoch hilfreich, so Betroffene wäre es, eine Handreichung für den Fall des Falles, eine "Plötzlich - Pflegefall - Checkliste" zu haben. Nach der Kaffeepause mit lebhaften Gesprächen gab es zum Ausklang noch eine Denksportrunde und eine "farbige Meditation" von Ingrid Eicher.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)